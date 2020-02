Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Homem é condenado a 20 anos de prisão por matar ex-mulher em Montes Claros

Montes Claros – O homem acusado de matar a ex-mulher, em Montes Claros, foi condenado a 20 anos e 4 meses de prisão. A sessão de júri popular começou por volta das 9h30, dessa terça-feira (11), no fórum Gonçalves Chaves e a sentença saiu às 19h30.

Calcívo Deusdete de Freitas está preso desde a época do crime, ocorrido em setembro de 2018. A vítima Elaine Figueiredo Lacerda de 61 anos foi morta com cinco tiros em frete a casa dela, no Bairro Jardim Panorama.