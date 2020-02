Montes Claros – Homem é esfaqueado no Centro de Montes Claros

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Um homem de 30 anos ficou ferido depois de ser esfaqueado na Avenida Francisco Sá, no centro de Montes Claros, na madrugada de hoje (13). A vítima foi socorrida pelo SAMU depois de ser atingido com um golpe de faca na região lombar. O paciente foi levado para a Santa Casa de Montes Claros.

Segundo a polícia, o homem estava ferido e disse que tinha sido agredido com pedras durante uma briga com pessoas desconhecidas. Os militares desconfiaram da versão porque a vítima apresentava ferimentos característicos de perfurações.

A PM fez contato com o proprietário do estacionamento e verificou as imagens da câmera de segurança do local. De acordo com a polícia, a câmera flagrou os dois discutindo pelo portão e, em seguida, o vigia saiu da garagem e agrediu a vítima com uma faca.