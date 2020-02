5 artistas brasileiros que nasceram no Vale do Paraíba e você não sabia

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de fevereiro de 2020.

5 artistas brasileiros que nasceram no Vale do Paraíba e você não sabia

Muitas celebridades e subcelebridades são originários da região paulista

Algumas regiões brasileiras são tão ricas em cultura que provê diversos artistas que marcaram a história nacional de forma singular.

Uma dessas regiões é o Vale da Paraíba, que pode ser visitado por meio do transporte rodoviário e é coberto pela viação Pássaro Marron Passagens, que disponibiliza diversos veículos para quem quer conhecer o local e seus diferentes pontos turísticos.

O Vale do Paraíba é composto por cidades dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e tem uma população de pouco mais de 2,9 milhões de habitantes.

Alguns municípios famosos são:

No Rio: Barra Mansa, Itatiaia, Paraty, Quatis, Resende, Volta Redonda, entre outros.

Em São Paulo: Aparecida, Campos do Jordão, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, São José dos Campos, São Luiz do Paraitinga, Taubaté, Ubatuba, entre outros.

A cidade de Taubaté merece destaque dentre as demais, pois conta com diversos famosos nascidos em suas terras e também com uma “fama” que vai além das celebridades.

Taubaté: uma história de memes

A internet não perdoa as histórias diferentes e bizarras e, duas delas envolvem dois singulares cidadãos de Taubaté, colaborando para que a cidade se tornasse complemento de nomes de memes, e figurasse entre os trend topics durante muitos anos, sendo sempre lembrada pelas figuras e piadas que as originaram. Você se lembra dessas histórias divertidas?

Em janeiro de 2012, a cidade de Taubaté ficou famosa por conta do relato de uma moradora que dizia estar grávida de quíntuplos e que apresentava uma barriga gigantesca. Mas a história não passava de uma farsa, que, inclusive, ganhou muita audiência em programas de televisão. Em pouco tempo, a falsa mãe teve sua mentira desvendada, mas o nome pegou: a “grávida de Taubaté” ficou nacionalmente conhecida e tornou-se sinônimo de mentira exagerada.

Em 2018, foi a vez do “noivo de Taubaté” surgir, quando o modelo Lucas Fernandes, então participante do reality show Big Brother Brasil, se viu envolvido em um triângulo amoroso. Confinado na casa do BBB, ele tinha uma noiva fora do programa, mas flertou com uma colega descaradamente.

O modelo foi eliminado do programa e, mesmo jurando que nada aconteceu, o relacionamento foi encerrado. O acontecido foi suficiente para que a internet criasse o seu apelido como sinônimo de falsidade e traição.

Cinco famosos de verdade

Mas não é só devido aos casos atrapalhados que a cidade é conhecida. Ela já nos deu muito orgulho com algumas personalidades famosas e marcantes da nossa história e cultura. Quer ver só?

Monteiro Lobato

O criativo escritor, autor do Sítio do Picapau Amarelo, é nativo de Taubaté. A cidade conta até com uma atração turística em sua homenagem que é visitada por alunos de escolas de diversos cantos do estado.

Hebe Camargo

Considerada por muitos a rainha da televisão brasileira, a “gracinha” nasceu e foi criada em Taubaté. Seu pai, maestro do cinema mudo, Fêgo Camargo, também teve grande importância regional e nacional.

Cid Moreira

O locutor global que emprestou seu vozeirão a diversas narrações de programas como Jornal Nacional e Fantástico é nascido nas terras paulistas.

Renato Teixeira

Cantor e compositor de modas de viola renomadas, como Romaria e Amanheceu, peguei a viola, nasceu no local em 1945.

Celly Campello

Celebridade durante o movimento da Jovem Guarda. Taubaté também nos deu a voz aveludada dessa cantora, que se tornou conhecida com a canção Estúpido Cupido.

E você, se lembra de mais alguma celebridade que seja da região do Vale do Paraíba? E quais cidades da região já visitou?