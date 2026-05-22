💬

SAIBA MAIS AQUI - FAÇA CLICK

Notícias Do Dia, Você Bem Informado
Notícias Do Dia, Você Bem Informado

Notícias Do Dia, Você Bem Informado

Jornal Montes Claros 22 de maio de 2026

CLIQUE AQUI - Para receber as notícias do Jornal Montes Claros direto no seu WhatsApp!!!

Resumo de notícias desta sexta-feira, 22 de Maio de 2026

DATAS COMEMORATIVAS:
✓Dia da Aviação de Patrulha
✓Dia do Abraço
✓Dia do Apicultor
✓Dia Internacional da Biodiversidade Biológica
✓Dia Mundial de Conscientização sobre a Pré-eclâmpsia
✓Dia Mundial do Gótico
✓Dia do Windows 3.0
✓Dia do Economiário
✓Dia do Autor Português
✓Dia da Viagem de Carro
✓Dia do 🍮 de Baunilha
✓Dia do Jogo de Cartas 🃏 Paciência
✓Dia de Comprar Um Instrumento Musical
✓Dia do Hóquei Sobre Patins ⛸️
✓Dia do Marítimo Nacional Americano

TEMPERATURA E INDICADORES FINANCEIROS
⛅ Mín 14⁰ Máx 17⁰ (São Paulo-SP)
💵 Dólar Com ⬇️ 0,06% R$ 5,00
💶 Euro ⬇️ 0,1% R$ 5,81
📊 Ibovespa ⬆️ 0,17% 177.649 pts
🪙 Bitcoin ⬆️ 0,3% R$ 389.518,79
💲IGP-M ⬆️ 2,73% Abril de 2026
💲INPC ⬆️ 0,81% Abril de 2026
💲IPCA ⬆️ 0,67% Abril de 2026
💲SELIC ⬆️ 14,5% 29 de Abril de 2026
💲TR ⬆️ 0,17% 21 de Maio de 2026
🟨 Ouro (grama) R$730,57

🇧🇷📰 NOTÍCIAS NACIONAIS

🇧🇷👥 Governo destina mais R$ 75,3 milhões para atingidos por chuvas em Minas Gerais; o crédito extraordinário foi aberto em favor do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, responsável pela execução do benefício; moradores de Juiz de Fora e Ubá recebem o Auxílio Reconstrução

🇧🇷 Governo anuncia novo bloqueio no orçamento nesta sexta-feira (22); o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) publica hoje o segundo Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas de 2026; a publicação bimestral será referente ao exercício dos meses de março e abril; o ministro da Fazenda, Dario Durigan, confirmou que haverá um novo bloqueio orçamentário por parte do governo federal

🇧🇷👥 Alcolumbre descarta ler requerimentos para criar CPMI do Banco Master; o presidente do Congresso Nacional também destacou que a sessão conjunta desta quinta-feira (21) foi convocada apenas para análise de vetos de Lula a trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias

🇧🇷👥 Congresso derruba vetos de Lula e libera doações a municípios em período eleitoral; com isso, foram restabelecidas as regras que liberam repasses de bens, valores e benefícios e o acesso de municípios inadimplentes às transferências da União

⚖️ STF começa julgamento sobre mudanças na Lei da Ficha Limpa; Corte vai analisar norma que reduz tempo de inelegibilidade e pode beneficiar condenados nas eleições deste ano

⚖️ STF forma maioria para tornar réus acusados de obstruir caso Marielle; entre os acusados está Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil fluminense que já foi condenado, em fevereiro, a 18 anos de prisão por sua participação para atrapalhar a apuração do crime; os outros dois investigados, que agora devem se tornar réus, são o delegado Giniton Lages e o comissário de polícia Marco Antonio de Barros Pinto, conhecido como Marquinho HP; falta Cármen Lúcia que pode votar em plenário virtual até esta sexta-feira (22)

⚖️ Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) torna inelegível e anula votos recebidos por ex-deputado federal Heitor Freire, do Ceará; com a decisão, bancada do Ceará na Câmara deve ser alterada

⚖️🚔 Deolane tem prisão convertida em preventiva após audiência de custódia; a influenciadora foi detida nesta quinta-feira (21) em operação que apura esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC

🚔 Defesa de Vorcaro pode tentar novo acordo de delação após decisão da Polícia Federal; os advogados podem apresentar uma nova delação com fatos e provas inéditas ou renegociar os termos do acordo com a PF e com a Procuradoria-Geral da República (PGR)

🚔 Polícia Federal combate tráfico de pessoas e trabalho análogo à escravidão em municípios da região sul do Rio de Janeiro; vítimas são cidadãos colombianos com promessa de emprego no turismo

🕳️ Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) diz que líquido preto achado em sítio no Ceará é petróleo; investigação avaliava viabilidade e natureza de substância encontrada por agricultor durante busca por água em Tabuleiro do Norte

🛳️👥 Operação da Marinha atende oito mil pessoas em áreas remotas da Amazônia; missão da Marinha do Brasil realizou exames, distribuiu medicamentos e vacinou pessoas com apoio humanitário

🏥 Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) vai produzir remédio de alto custo contra esclerose para o SUS; produção nacional deve reduzir custos e aumentar alcance do tratamento

👤Tremor de magnitude 3.3 é registrado no litoral do Rio de Janeiro, próximo ao município de Maricá; a informação foi confirmada pela Rede Sismográfica Brasileira (RSBR); segundo o sismólogo do Observatório Nacional e da RSBR, Dr. Gilberto Leite, esse tipo de evento é comum no Brasil e não representa risco significativo para a população

💲🏍️ App 99 desenvolve tecnologia para monitorar motociclistas parceiros; acelerações e frenagens bruscas, curvas acentuadas e ultrapassagem de limites de velocidade estão entre os itens monitorados

💲Porto de Santa Catarina cresce 12,7% em período de estagnação de exportações no estado; somente em abril, foram registradas 681 mil toneladas, o melhor desempenho mensal do ano, com alta de 21,6% na comparação com o mesmo mês do ano passado; a maior parte do volume está ligada a granéis sólidos e outras cargas, mantendo o terminal entre os principais do estado em movimentação

🦁 IR 2026: Receita pagará R$ 16 bilhões no maior lote de restituição da história; 8.749.992 contribuintes serão contemplados, o que representa 40% das restituições previstas para serem pagas este ano

CIÊNCIA e TECNOLOGIA

🇧🇷👥 Arqueólogos acham cerca de 100 mil vestígios do Brasil Imperial; em três anos de pesquisa, arqueólogos estão descobrindo parte da história do Brasil Imperial na Baixada Fluminense

🇺🇸👥 Pesquisadores descobrem método para gerar hidrogênio de rochas e armazenar CO2; cientistas da Universidade do Texas em Austin desenvolveram um método revolucionário para gerar hidrogênio a partir de rochas subterrâneas Despertar simultaneamente armazenam dióxido de carbono nelas; a descoberta representa um avanço significativo na busca por fontes de energia limpa e soluções para o aquecimento global

🇪🇬 Segredos de antiga cidade às margens do Nilo intrigam cientistas em nova investigação arqueológica; pesquisadores utilizam tecnologias modernas para estudar estruturas enterradas, artefatos históricos e possíveis conexões culturais do antigo assentamento; a descoberta desperta grande interesse entre arqueólogos, historiadores e especialistas em civilizações do Egito antigo

🔴 Novo rover para explorar Marte é inspirado em lagarto do Saara; pesquisadores alemães criaram veículo que “nada” na areia, inspirado no lagarto-do-deserto, para evitar atolamentos em terrenos marcianos

ESPORTES

⚽ Taça Libertadores
Fase de Grupos, 5ª rodada:
La Guaira (Ven) 2×4 Independiente Rivadavia (Arg)
Peñarol (Uru) 1×1 Corinthians (Bra)
Universidad Católica (Chi) 2×0 Barcelona (Equ)

⚽ Copa Sul-Americana
Fase de Grupos, 5ª rodada:
Atlético-MG (Bra) 2×0 Cienciano (Per)
Puerto Cabello (Ven) 1×1 Juventud (Uru)
Racing Club (Arg) 2×2 Caracas (Ven)

⚽👥 Corinthians sofre transfer ban por dívida na compra do volante Martínez; Timão atrasou maior parte do acordo com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela aquisição do jogador em agosto de 2024; punição vale por três janelas

⚽👤São Paulo rescinde o contrato com o zagueiro Dória; jogador pediu rompimento sob a alegação de ter sido ameaçado por torcedores nas redes sociais por causa das recentes falhas; abalo com problema de saúde na família piorou o cenário

⚽👤 Porto anuncia saída de Thiago Silva após 14 jogos e brasileiro fica livre no mercado; na temporada recém-encerrada, o defensor disputou 14 partidas somando Liga Portugal, Liga Europa e Taça de Portugal, contribuindo para a conquista do Campeonato Português e adicionando mais um troféu à carreira

⚽👤 River Plate encaminha contratação de Otamendi após a Copa do Mundo; imprensa argentina afirma que zagueiro acertará com o clube depois do Mundial

⚽🏆 Cristiano Ronaldo faz dois, Al-Nassr vence o Damac e é campeão saudita; time de Jorge Jesus vence por 4 a 1 e conquista o Campeonato Saudita, feito que o clube não conseguia desde 2018/19

🏎‍🟀 GP do Canadá tem previsão de frio intenso, ultrapassagens e disputa na Mercedes; equipe alemã chega com amplo favoritismo para etapa de Montreal neste final de semana, mas há expectativa por atualizações nos carros de outras escuderias da F1, como a Audi, do brasileiro Gabriel Bortoleto

🌍📰 NOTÍCIAS INTERNACIONAIS

🇷🇺 Rússia exibe arsenal em exercício nuclear e testa míssil hipersônico; testes envolveram mais de 64 mil pessoas e contaram com participação de Belarus, país vizinho e aliado ao Kremlin

🇷🇺🇨🇺 Rússia diz que manterá apoio a Cuba e critica pressão dos EUA sobre o país; Moscou condena acusações de Washington contra o ex-presidente Raúl Castro e as sancões contra a ilha caribenha

🇵🇱🇺🇸 Presidente polonês, Karol Nawrocki, agradece Trump pelo envio de tropas americanas; líder americano anunciou na quinta-feira (21) que os EUA enviarão mais cinco mil soldados para a Polônia

🇬🇧👑 Rainha Elizabeth pediu cargo para Andrew no governo, segundo um conjunto de documentos relacionados à nomeação do ex-príncipe como enviado comercial britânico em 2001; documentos revelam que monarca queria que o filho fosse enviado comercial do Reino Unido em 2000

🇬🇧 Rádio pede desculpas após anunciar morte de rei Charles III por engano; estação britânica afirmou que anúncio aconteceu devido a “erro de computador no estúdio principal”

🇮🇷 Líder supremo quer que urânio enriquecido fique no Irã, dizem fontes; material radioativo está no centro das negociações pelo fim da guerra entre Washington e Teerã

🇲🇦 Desabamento de prédio mata pelo menos quatro pessoas no Marrocos; outras seis pessoas ficaram feridas no acidente na cidade de Fez, no centro-norte do país, a cerca de 200 quilômetros da capital Rabat

🇯🇵 Incêndio destrói templo que abriga “chama eterna” no Japão; autoridades acreditam que o fogo, aceso desde 806, pode ter causado o acidente, mas a chama, que acredita-se estar queimando continuamente há mais de 1.200 anos, foi preservada e transferida de local

🇳🇵🇨🇳 Alpinistas batem recorde no Monte Everest com fila de 274 pessoas escalando; especialistas alertam para quantidade perigosa de pessoas e falta de oxigênio na “zona da morte” com a grande demanda

🇨🇩 Caso de ebola é confirmado em área longe do epicentro do surto na República Democrática do Congo; registro aconteceu na província de Kivu do Sul, a centenas de quilômetros a leste do foco do surto

🇨🇩 Confusão termina com incêndio de tendas de pacientes com Ebola na República Democrática do Congo; confronto começou após a família de uma vítima do vírus exigir a custódia do corpo, contestando que a doença não causou a morte

🇺🇸🇨🇺 Marco Rubio, Secretário de Estado dos EUA, diz que Cuba aceitou oferta de US$100 milhões em ajuda humanitária; governo cubano afirmou não rejeitar ajuda de boa-fé, mas critica sanções e acusações de assassinato contra o ex-presidente Raúl Castro

🇺🇸🔥 SOS: homem usa chão queimado para pedir socorro em incêndio na Califórnia, Estados Unidos; marinheiro de 67 anos ficou à deriva na Ilha de Santa Rosa que é atingida pelo maior incêndio deste ano tendo quase um terço do local consumido pelo fogo

🌍 EVENTOS HISTÓRICOS DO DIA

-760: Décima quarta passagem registrada do periélio do cometa Halley

-1766: Um grande terremoto atinge Istambul e a região de Mármara com uma magnitude estimada de 7,1 na escala de magnitude das ondas de superfície. O número de mortes foi estimado em quatro mil.

-1846: A Associated Press é fundada na cidade de Nova York, EUA, como uma cooperativa de notícias sem fins lucrativos

-1848: A escravidão é abolida na Martinica

-1875: A Noruega introduz o sistema métrico decimal

-1906: Os irmãos Wright recebem a patente americana número 821393 para sua “Máquina Voadora”

-1942: O México entra na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Aliados

-1960: Sismo de Valdivia: o mais potente já registrado (9,5 na escala Richter), atinge o sul do Chile

-1968: Submarino nuclear USS Scorpion afunda com 99 homens a bordo, 400 milhas a sudoeste dos Açores (Portugal)

-1969: O módulo lunar da Apollo 10 voa a 16 quilômetros da superfície da Lua

-1972: Ceilão adota uma nova constituição, tornando-se uma república, muda seu nome para Sri Lanka, e se une à Comunidade das Nações

-1990: Iêmen do Norte e do Sul se unem para formar a República do Iêmen

-2010: Voo Air India Express 812 cai sobre um penhasco durante a aproximação para o pouso em Mangalore, na Índia, matando 158 das 166 pessoas a bordo, tornando-se o acidente mais mortal envolvendo um Boeing 737

-2011: Um tornado EF5 atinge Joplin, Missouri, nos Estados Unidos, matando 158 pessoas

-2012: Inauguração do Tokyo Skytree, a torre mais alta do mundo (634 metros), e a segunda maior estrutura feita pelo homem na Terra depois do Burj Khalifa, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (829,8 metros)

-2015: A República da Irlanda se torna a primeira nação do mundo a legalizar o casamento gay em um referendo público

-2020: O voo 8303 da Pakistan International Airlines, um Airbus A320, cai perto do Aeroporto Internacional Jinnah em Karachi, Paquistão

Essas são algumas notícias desta sexta-feira 22/05/2026

Sugerida para você:

  1. Notícias Do Dia, Você Bem Informado
  2. Notícias Do Dia, Você Bem Informado
  3. Principais notícias da semana em Montes Claros e Norte de Minas (23 a 29 de março de 2026)

Acompanhe mais notícias no Jornal Montes Claros e fique por dentro dos principais acontecimentos da região!

CLIQUE AQUI - Para receber as notícias do Jornal Montes Claros direto no seu WhatsApp!!!

Tags

Vanfall Chegou a Montes Claros !!!

Sobre Jornal Montes Claros

Últimas notícias de Montes Claros e da região Norte de Minas Gerais. Acompanhe a cada minuto ás informações em tempo real de interesse para o cidadão.

Todos os direitos reservados por Jornal Montes Claros © para mais informações clique Aqui (2009-2025) e está licençado por Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

💬