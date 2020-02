Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – ACI convoca associados para eleição de sua Diretoria

Montes Claros – A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros se prepara para eleger sua Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para a gestão de 2020/2022. A entidade que, recentemente, completou 70 anos de atuação, terá Chapa Única, tendo à frente o empresário Leonardo Vasconcelos. Os associados devem comparecer na Assembleia Geral Ordinária, nesta terça-feira, dia 18 de fevereiro, às 18h.

Fundada em 1949, a ACI é uma das entidades mais atuantes na história de Montes Claros, tendo participado de momentos importantes e ações decisivas para a economia regional. A história mostra que a ACI representa muito para Montes Claros, desde a realização de eventos em defesa de mais infraestrutura, criação de outras entidades co-irmãs, – como a CDL, ADENOR e mais recentemente, o CODEMC-, até a busca de recursos junto ao poder público, parcerias em projetos arrojados e luta pela representatividade política no Norte de Minas.

Para Dr. Newton Figueiredo, presidente da entidade, “cada presidente teve sua parcela de contribuição e ajudou a fortalecer a ACI, tornando-a imprescindível para o desenvolvimento socioeconômico do Norte de Minas, como representante da classe empresarial de sua cidade polo”.

Os integrantes da diretoria são associados, empreendedores, que doam seu tempo e expertise em prol do bem comum, traçando estratégias e buscando soluções para o crescimento da economia. Para a Gestão 2020/22, a chapa única é encabeçada pelo empresário Leonardo Lima de Vasconcelos, tendo a advogada Gislayne Lopes Pinheiro, como vice-presidente. Os demais membros para a Diretoria Executiva são: Secretário Geral – Maurício Sérgio Sousa e Silva; 2º Secretário – Thiago Diniz Tolentino; 1.º Tesoureiro – Edenilson Duraes de Oliveira e 2.º Tesoureiro Jairo Marques Lopes Bahia. O Conselho Fiscal segue com Dennison Caldeira Rocha; Geancarlo Silva Almeida; Renato Antonio Silva Tupinambá; Rosalvo José Caldeira de Barros; Leandro Correia de Oliveira e Fernando Martins de Carvalho.

Na pauta haverá ainda prestação de contas e balanço do exercício de 2019; apresentação de relatório das atividades de 2019 e do orçamento para o exercício de 2020. A reunião será na sede da entidade, na Rua Carlos Gomes, 110, Centro, às 17h30 em primeira chamada, e às 18h, em segunda chamada, com qualquer número para deliberar a eleição da diretoria para o triênio, março de 2020 a março de 2022. Podem participar os associados em pleno gozo dos seus direitos e deveres estatutários. Outras informações pelo telefone 38- 2101 3303.

Por Nágila Almeida