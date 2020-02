Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de fevereiro de 2020.

Gastronomia – Aprenda a fazer bobó de carne seca para o almoço

Você vai precisar de:

500g de carne seca (lagarto) dessalgada, cozida e desfiada

1 kg de aipim (mandioca) cozido na água e sal

1 cl. sopa de manteiga

1 cebola ralada no ralo grosso

½ xc. chá de azeite

200ml de leite de coco

2 tomates sem sementes picados

½ pimentão vermelho picadinho

½ xc. chá de salsa, coentro e cebolinha picados

Sal a gosto

Pimenta vermelha, de cheiro ou malagueta a gosto

4 bananas-da-terra

MODO DE PREPARO

– Cozinhe o aipim e, com ele bem quente ainda, retire os filamentos. Faça um purê, batendo no liquidificador com algumas conchas da água do cozimento. Reserve.

– Frite a cebola na manteiga até ficar bem dourada. Junte a carne seca e refogue bem, acrescentando o azeite e a pimenta. Mexa. Adicione o leite de coco, o tomate, o pimentão e a metade das ervas. Deixe cozinhar por 10 minutos em fogo médio.

– Junte o purê e misture bem. Retire do fogo e junte as ervas restantes. Sirva quente, acompanhado de arroz branco e bananas-da-terra fritas em rodelas.