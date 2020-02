Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Espaço Sagarana se consolida como um dos mais populares pontos de encontro em Montes Claros

Montes Claros – O Espaço Sagarana se consolida como um dos mais belos cartões postais e um dos espaços públicos mais frequentados de Montes Claros. Em menos de dois anos de sua criação, tornou-se um grande atrativo local, área privilegiada de caminhadas, “ponto de encontro” de familiares e amigos, espaço para piqueniques e, ainda, local de pesquisas escolares, dada a sua diversidade biológica.

É dotado de ecopista, bancos feitos de troncos de árvores e obras de arte fabricadas com sucatas e cipós. O espaço fica localizado na avenida José Corrêa Machado, no Bairro Ibituruna. Possui 35 mil metros quadrados e foi desmembrado do Parque Guimarães Rosa, que ocupa uma extensão de 46 hectares. A ecopista tem 1.300 metros de extensão e é totalmente iluminada, permitindo caminhadas à noite, até 22 horas.

A Administração Municipal vem investindo, nos últimos anos, na criação de mais áreas verdes na cidade. Além do Espaço Sagarana, foi criado o Parque Municipal Cândido Canela, no bairro Canelas, e estão sendo construídos os parques Belvedere, na região leste da cidade, e Professor Antônio Jorge (Mangues), próximo ao Conjunto Habitacional José Corrêa Machado.

SAGARANA – É um livro regionalista de Guimarães Rosa, com histórias do sertão de Minas Gerais. É um hibridismo: “saga”, radical de origem germânica que significa “canto heróico”, “lenda”; e “rana”, palavra de origem tupi, “que exprime semelhança”. Assim, Sagarana é algo “próximo a uma saga”.