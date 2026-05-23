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Montes Claros se consolida como polo da cultura nerd no Norte de Minas
Montes Claros se consolida como polo da cultura nerd no Norte de Minas

Montes Claros se consolida como polo da cultura nerd no Norte de Minas

Jornal Montes Claros 23 de maio de 2026

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Cidade celebra o Dia Municipal do Nerd e amplia reconhecimento com novos projetos e eventos geek.

Montes Claros, maio de 2026 — A cidade já não pode ser vista apenas como um dos maiores centros urbanos do interior mineiro. Nos últimos anos, Montes Claros conquistou também o título de polo da cultura nerd no Norte de Minas, resultado da mobilização de fãs, artistas, comerciantes e criadores de conteúdo que transformaram a cena geek local em movimento cultural, social e econômico.

Raízes da cena nerd

Muito antes dos grandes eventos, a cultura nerd já respirava pelas ruas da cidade. Iniciativas independentes como o CineAnime e encontros organizados pela comunidade plantaram as primeiras sementes desse movimento.

O marco de 2022

Em meio aos impactos da pandemia, nasceu o 1º Encontro Nerd, reunindo apaixonados pela cultura geek, comerciantes e artistas locais. O evento foi o embrião da nova ascensão nerd norte-mineira, com apoio de marcas como Rango no Balde, Piticas, Lorde Games e For Geek.

O papel do Nerd Sem Filtro

Mais do que um canal no YouTube, o Nerd Sem Filtro se tornou motor da cultura nerd em Montes Claros, impulsionando eventos como ANIME KING, GGXP e o atual ANIMON. Em 2023, o projeto idealizou a Feirinha Geek, que resultou na criação do Dia Municipal do Nerd, celebrado oficialmente em 21 de maio.

Expansão e reconhecimento

O Nerd Sem Filtro evoluiu para coluna, programa de TV e rádio, com o Nerd Club na 98 FM. Agora, um novo projeto de lei tramita na Câmara Municipal: o Dia Municipal do Cosplay, que busca reconhecer a importância artística e cultural dos cosplayers na cidade.

Movimento cultural e social

Hoje, Montes Claros respira anime, games, quadrinhos, cosplay, cinema e cultura pop de forma intensa. A cena nerd deixou de ser nicho e se consolidou como movimento que fortalece a economia criativa e promove integração social.

Com o ANIMON e outras iniciativas, Montes Claros reafirma sua posição como referência regional da cultura nerd, celebrando a criatividade e a paixão de milhares de fãs. Vida longa e próspera à cultura geek norte-mineira.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da comunidade Nerd Sem Filtro

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