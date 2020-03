Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de março de 2020.

Norte de Minas – Hospital São Lucas é inaugurado durante cerimônia em Salinas

Norte de Minas – A região do Alto Rio Pardo passa a contar com uma moderna estrutura de atendimento para a saúde da sua população, com a inauguração do Hospital São Lucas na cidade de Salinas. A solenidade que marcou o início do funcionamento da unidade ocorreu no último sábado (29), contando com a presença de autoridades municipais, gestores do Plano de Saúde São Lucas, responsável pelo projeto, e convidados.

O mais novo empreendimento do Plano de Saúde São Lucas tem estrutura moderna, com mais de 900 m² de área construída, e vai funcionar com atendimentos em diversas áreas, contando com espaço para realização de exames e sala cirúrgica, o que vai ajudar a desafogar o sistema de saúde e garantir à população praticidade e qualidade.

“O Alto do Rio Pardo, especialmente a cidade de Salinas, recebe uma belíssima estrutura para acolher o povo do Norte de Minas, que tanto sofre nesta BR-251 para buscar tratamentos em Montes Claros. Parabenizamos o São Lucas. Para nós, secretários de saúde, é uma grande vitória”, analisou Edvaldo Farias da Silva Filho, secretário de Saúde de Berizal e presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems).

Solenidade

A solenidade de inauguração foi marcada por muita festa. Estiveram presentes ao evento prefeitos e secretários municipais, autoridades regionais, acionistas do Plano de Saúde São Lucas e convidados.

A ideia de abrir um hospital na cidade de Salinas foi concretizada após muitos meses de reuniões, encontros e ajustes dos gestores do Plano de Saúde São Lucas com representantes regionais. A unidade foi erguida na antiga estrutura do Hospital São Vicente de Paulo, que funcionou de 1945 até 2003. Completamente reformado, o Hospital abriga 20 leitos e conta com estrutura para atendimentos em Clínica Médica, Cardiologia, Ginecologia e Ortopedia e Cirurgia Geral.

“É com muita satisfação que entregamos para a região o Hospital São Lucas de Salinas, para que possa colaborar para saúde de todo este povo do Alto Rio Pardo. Nós vimos a necessidade de atender a uma grande demanda da população regional por um hospital de qualidade, com atendimento humanizado e digno. Um sonho realizado. Uma obra feita com muito amor”, destaca Dilson Junior, diretor-presidente do Plano de Saúde São Lucas e Hospital São Lucas.

Logo após a solenidade, os convidados conheceram a estrutura do Hospital através de uma visita guiada, conduzida por funcionários da unidade. Os presentes se surpreenderam com o amplo espaço, tecnologia e humanização do hospital. ” Somos gratos por essa instituição ter apostado na nossa cidade, na nossa região. É um investimento apostando no futuro. Tenho certeza que a população de Salinas e região vai se beneficiar. Necessitávamos disso”, resumiu o prefeito da cidade de Salinas, José Prates.

Atendimentos

Os atendimentos do Hospital São Lucas ao público iniciam nesta segunda-feira (2 de março), para procedimentos através de convênios e particular. O Hospital funciona de segunda a sexta-feira, na Rua Avelino de Almeida, 340, Centro de Salinas.

Com previsão de ampliação, a gerente do Plano de Saúde São Lucas e diretora do Hospital, Zaide Ribas de Sá, destaca que apesar de ser uma unidade particular e para convênios, parcerias já estão sendo traçadas para que mais pessoas se beneficiem.

“O que a gente vem trazer para a Salinas são profissionais capacitados, para somar com a saúde da cidade e região. Vamos ter uma equipe escolhida a dedo. Tudo isso foi trabalho com muito cuidado, para que estes profissionais venham para Salinas. É um hospital particular, mas vamos ter sim parcerias com as prefeituras da região. Algumas já estão encaminhadas. Além disso, aqui não vamos atender somente o beneficiário do Plano São Lucas. Vamos acolher todos que tenham outros convênios”, finaliza