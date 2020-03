Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de março de 2020.

Gastronomia – Receita de Bacalhoada

Você vai precisar de:

2 lombos de bacalhau dessalgados

2 cebolas roxas fatiadas

3 batatas cortadas em rodelas

½ pimentão vermelho fatiado

½ pimentão amarelo fatiado

½ pimentão verde fatiado

1 xc. chá de tomate cereja

1 xc. chá de azeitona preta sem caroço

1 xc. chá de azeite

1 xc. chá de ovos de codorna cozidos

½ xc. chá de salsa picada

Sal a gosto

Alho crocante

5 dentes de alho fatiados

2 cl. sopa de sal grosso

1 xc. café de azeite

MODO DE PREPARO

– Bacalhoada: em uma panela com água, afervente o bacalhau e reserve. Na mesma panela, afervente a cebola e a batata. Em uma assadeira, faça camadas de batatas, cebola, pimentões, tomate cereja, azeitona e bacalhau. Regue com azeite. Leve para assar em forno preaquecido a 180º C por 30 minutos. Finalize com salsa picada e sal a gosto.

– Alho crocante: em uma tábua, estenda papel toalha e salpique metade do sal grosso. Disponha por cima as fatias de alho, salpique o restante do sal e cubra com papel toalha e deixe por 30 minutos. Retire o excesso de sal e doure o alho no azeite.