* Por: Jornal Montes Claros - 7 de março de 2020.

MG – Cachorra que ajudou Bombeiros no resgate de vítimas em Brumadinho é adotada

MG – Hanna, o cão labrador que atuou em Brumadinho, se aposentou de Corpo de Bombeiros de Goiás, com direito a homenagem em Goiânia. Ela está saudável e vai para reserva após oito anos de serviços prestados à corporação, mas não será abandonada.

Hanna vai curtir aposentadoria ao lado do treinador dela, o soldado Walisson Pereira Godoi. Ele pediu para ficar com a cadela. Os Bombeiros explicam que a dupla formada pelo guia e o animal só se desfaz em situações de falecimento do cão, ida dos Bombeiros para a reserva, ou aposentadoria do cão.

E se por algum motivo o treinador não pudesse ficar com a cadela, ela poderia ser doada a outra pessoa, após uma avaliação. Não foi o caso de Hanna. Ela foi um dos cães de resgate goianos que ajudaram nas buscas por vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros informou que Hanna foi responsável pela localização de diversos corpos.