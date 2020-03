Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de março de 2020.

Norte de Minas – Porteirinha se prepara para iniciar a 4ª edição do Festival de Outono

Norte de Minas – O município de Porteirinha está nos últimos preparativos para começar a 4ª edição do seu Festival de Outono, um evento que, há três anos, reúne o melhor da gastronomia local, grandes talentos regionais da música e promove o fortalecimento da economia, a potencialização da atividade turística, além de levar cultura e entretenimento para a população.

As etapas do evento acontecem de forma itinerante, ou seja, na sede de cada um dos oito bares concorrentes do Concurso Sabores de Boteco 2020. Ao todo, oito etapas vão acontecer nas sextas e sábados para eleger o melhor prato de boteco e o melhor artista no Concurso de Música, que acontece paralelamente ao concurso gastronômico. Para a escolha, são considerados votos de jurados profissionais e populares e também a votação do público.

As etapas acontecem nos dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de março e seguem nos dias 03 e 04 de abril. O encerramento do Festival de Outono de Porteirinha 2020 acontecerá na Praça Odilon Coelho, nos dias 17 e 18 de abril, com grandes shows de Capital Inicial, Skank, Tatarana Trio e Marcelo Rakar, além da entrega das premiações aos vencedores dos dois Concursos.

De acordo com a Comissão Organizadora, o Festival de Outono de Porteirinha é um evento idealizado pela Prefeitura de Porteirinha para aquecer e fortalecer a economia entre março e abril de cada ano, um período pouco propício para a geração de renda no município. “Sabemos que início de ano é bem difícil do ponto de vista econômico, então encontramos no Festival uma alternativa para aquecer a economia, fomentar a atividade turística, promover geração de empregos diretos e indiretos, além de ser um grande evento de lazer e entretenimento para toda a nossa população”, destaca Fernando Henrique Mendes Aguiar, secretário municipal de Administração e Planejamento.

O Festival espera receber um público de mais de 20.000 pessoas ao longo de toda a sua realização. O comércio, em especial a rede hoteleira e restaurantes da cidade, já se prepara para o movimento que o Festival proporciona. O evento é uma realização da Prefeitura de Porteirinha, através das Secretarias Municipais de Administração e Fazenda, conta com o apoio da InterTV Grande Minas, Rádio Transamérica Pop e Rádio Torre FM e é aberto ao público.

SERVIÇO: Início do Festival de Outono de Porteirinha 2020

DATA: 13/03 a 18/04

LOCAL: Porteirinha/MG