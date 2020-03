* Por: Jornal Montes Claros - 16 de março de 2020.

Vídeo explica porque surtos como o coronavírus se espalham exponencialmente

O jornal Washington Post disponibilizou gráficos animados, no último sábado (14/3), com o objetivo de mostrar a eficácia da adoção de quarentena e explicando como surtos como o coronavírus se tornam pandemia em todo o mundo. O mecanismo usado pelo veículo utiliza curvas exponenciais, mostrando como o número de casos ganham proporção ao longo dos dias, e como o ‘distanciamento social’ pode tornar a contaminação mais lenta.

De forma didática, o jornal explica que uma pessoa saudável – representada em azul -, quando entra em contato com uma pessoa doente – representada em marrom -, torna-se doente também. Em lilás, estão as pessoas recuperadas, que, de acordo com a matéria, não pode adoecer novamente ao entrar em contato com uma pessoa doente.

Nos gráficos é possível ver, ainda, que o número de pessoas doentes aumenta rapidamente à medida que a doença se espalha e depois diminui à medida que as pessoas se recuperam.

Para ver a matéria completa no jornal Washington Post clique aqui