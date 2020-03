Norte de Minas – IFNMG suspende atividades letivas presenciais a partir desta quarta-feira, dia 18 de março

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de março de 2020.

Norte de Minas – Como forma de prevenção à disseminação do novo coronavírus (Covid-19), o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) decidiu pela suspensão das aulas e demais atividades letivas presenciais por tempo indeterminado em todos os onze campi a partir desta quarta-feira, dia 18 de março. Nos campi Diamantina, Janaúba e Porteirinha as aulas já estão suspensas desde ontem, dia 16.

Reuniões, inclusive as dos conselhos, órgãos colegiados e comissões, estão temporariamente suspensas, assim como todo evento que implicaria aglomeração de pessoas, como seminários, palestras, atividades esportivas, entre outros. As aulas que são realizadas na modalidade a distância estão mantidas.

A decisão foi tomada na tarde dessa segunda-feira (16) pelo Comitê de Crise do IFNMG, instituído pela Portaria Reitor nº 99/2020, em consonância com as diretrizes do Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior de Minas Gerais (Foripes-MG), do Comitê Operativo de Emergência (COE) do Ministério da Educação (MEC) e das secretarias de saúde dos municípios em que o IFNMG está situado. Nova reunião do Comitê está marcada para esta terça-feira (17) para traçar estratégias para a organização e manutenção das atividades administrativas em consonância com a Instrução Normativa n° 19/2020 da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal.

Embora ainda não haja casos confirmados de coronavírus nas cidades em que o Instituto possui unidades presenciais, as autoridades vêm alertando para a importância de se evitar atividades que reúnam muitas pessoas, como forma de mitigar o avanço da pandemia do Covid-19.

Mesmo antes da suspensão das aulas, o IFNMG vem atuando para conscientizar estudantes, servidores e comunidade em geral para tomarem cuidados básicos de higiene e de convívio social, tendo em vista que o contágio se dá por meio de partículas de secreções respiratórias.

Assim que forem tomadas novas decisões, o Instituto irá divulgar em seu portal eletrônico e redes oficiais.

Portal eletrônico: www.ifnmg.edu.br