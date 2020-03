Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de março de 2020.

Norte de Minas – Samu Macro Norte adota procedimentos para prevenção e atendimento ao Coronavírus

Norte de Minas – Com o objetivo de reduzir os efeitos da pandemia Covid-19, o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas – Cisrun/SAMU Macro Norte tem tomado medidas importantes para assegurar a segurança tanto da população como dos próprios colaboradores da instituição, além de um atendimento adequado à possíveis vítimas infectadas pelo coronavírus.

No início de março, o Núcleo de Educação Permanente (NEP) do SAMU Macro Norte realizou uma capacitação com os colabores com orientações de um infectologista sobre a nova doença. Na tarde dessa terça-feira (17), a coordenadora médica e o coordenador do NEP participaram de uma reunião com representantes da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, em Montes Claros, para criar um plano de contingência a fim de dimensionar os recursos e a infraestrutura, caso haja uma possível situação de emergência pública.

Já na manhã dessa quarta-feira (18), as coordenações do Cisrun/SAMU se reuniram para a criação de uma portaria com medidas temporárias e emergenciais para a prevenção do contágio seguindo recomendações da Organização Mundial da Saúde e levando em consideração que o órgão faz a gestação do SAMU.

Entre as medidas tomadas, está a suspensão temporária do Curso de Formação Inicial dos aprovados do concurso público da instituição e as atividades acadêmicas, como estágios e pesquisas, nas dependências do SAMU. Os funcionários deverão manter uma distância mínima entre os colegas durante refeições e momentos de descanso e está proibida a entrada de terceiros no Complexo Regulador do SAMU, nas bases descentralizadas e na sede administrativa do Cisrun. As Fichas de Atendimento Pré-Hospitalar, por sua vez, deverão ser solicitadas exclusivamente pelo telefone (38) 2211-0000 ou pelo e-mail estatistica@cisrun.saude.mg.gov.br, devendo ser retiradas na portaria do Complexo Regulador, em Montes Claros.

Segundo a diretora executiva do Cisrun, Kely Cristina de Moura Lacerda, também foi disponibilizado, no site do Cisrun, o protocolo “Manejo do Covid-19” com informações sobre as condutas que os profissionais socorristas do SAMU devem tomar, desde a solicitação via 192, passando pelo manejo clínico e transporte do paciente para a unidade hospitalar. “O documento conta com informações importantes de biossegurança tanto para a vítima como para a equipe, além de orientações importantes para a desinfecção dos materiais utilizados e da ambulância”, conta.

O presidente do Cisrun, Silvanei Batista dos Santos, por sua vez, lembra que o coronavírus é uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada em todo o mundo e que os órgãos do poder público, e não só aqueles do setor da saúde, estão tomando as atitudes necessárias para reduzir os danos em nosso país. O SAMU, por exemplo, está adquirindo equipamentos de proteção individual como máscaras do tipo N95, macacões especiais, óculos de proteção, pulverizadores e luvas de PVC que podem evitar o contágio tanto de profissionais do SAMU como da população.