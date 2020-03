Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de março de 2020.

MG – Medidas mais restritivas são adotadas em Minas em meio ao avanço do novo Coronavírus

MG – Em apenas 24 horas, o número de casos confirmados da Covid-19 subiu quase 54% em Minas, passando de 50 no sábado (21) para 83, até domingo (22). As notificações suspeitas também dispararam: de 5.862 para 7.190. O crescimento acompanha a alta de casos no Brasil, onde já há 1.546 ocorrências e 25 mortes. Ao ao anunciar as estatísticas, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o isolamento social é crucial para tentar conter a disseminação da doença.

A partir desta segunda-feira (23), as medidas para tentar conter a doença provocada pelo coronavírus ficam ainda mais rigorosas, por conta do decreto de calamidade pública anunciado na última sexta-feira pelo governo do Estado. Ônibus e vans de passageiros não poderão entrar ou sair do território mineiro. Coletivos que circulam dentro das cidades devem limitar a capacidade ao número de usuários sentados.

Também passa a valer, em todos os municípios, a proibição de funcionamento para vários segmentos comerciais, como bares e restaurantes. Os estabelecimentos poderão atender por delivery ou desde que impeçam o consumo nos próprios locais, para evitar aglomerações.