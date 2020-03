Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de março de 2020.

Número de pessoas curadas do coronavírus já passa de 100 mil

A província de Hubei (China), o local onde a covid-19 surgiu, lidera com o maior número de curados, 59.882.

O número de pessoas que se recuperaram do novo coronavírus passou de 100 mil nesta segunda-feira, 23. A informação é do monitoramento em tempo real conduzido pela Universidade Johns Hopkins.

No momento, o levantamento contabiliza exatos 100.443 casos de pacientes diagnosticados com a covid-19 que conseguiram se recuperar, sendo a província de Hubei (China), onde a doença surgiu, o local que reúne o maior número de curados, 59.882. A região é seguida do Irã, com 8.376, e a Itália, com 7.024.

O número de casos confirmados já passou de 350 mil e o total de mortes, no momento, é de 15.430, sendo a Itália o país mais afetado pela epidemia, com 5.476 mortes. Mais até do que o registrado na China.