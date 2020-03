Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de março de 2020.

Montes Claros – Jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia promovem encontros online

Montes Claros – Um grupo de jovens de uma das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia de Montes Claros decidiram neste período de quarentena ter encontros diários por meio de um aplicativo chamado zoom. Ao mesmo tempo que serve para ocupar o tempo neste período de reclusão social, tem o objetivo também de solidificar a amizade, mesmo que virtualmente.

Julio Salomão, palestrante motivacional, explica que a ideia surgiu por parte de uma das integrantes do grupo, e foi prontamente aceita pelos amigos.

“Começamos com um número pequeno e estamos crescendo, a proposta é ter encontros diários online onde oramos, trocamos experiências, cantamos, falamos da nossa esperança e nos descontraímos também. Entendemos a necessidade do isolamento social neste momento, mas também entendemos a necessidade de mantermos nossos encontros, principalmente neste momento, onde um da força e suporte ao outro. Isso faz com que os nossos encontros “virtuais” sejam de vital importância”, assinala Salomão.

Encurtar distâncias

Ian Viana de Souza, 21 anos, é estudante de Engenharia Civil, explica que nesse tempo de isolamento social, onde o contato físico deve ser evitado, os jovens enxergaram na internet uma forma de encurtar a distância e promover momentos de reflexão mas, também de descontração entre os participantes.

“Inicialmente seria somente um teste, porém o resultado foi melhor que pensei. Reunir várias pessoas cada um de sua casa para bater papo, brincar, orar uns pelos outros e ter momentos de reflexão é tudo de bom. Está sendo realmente fortificante, e a cada reunião nos unimos mais”, frisa Ian.

Para Samuel Souza Aguiar, 15 anos estudante do ensino médio, o contato com as outras pessoas, mesmo que on line ajuda a manter firmes e não desanimar.

“Nos encontramos todos os dias sempre na parte da noite, e é bem divertido, além de nos conectar mais com Deus, acaba sendo um momento de recreação”, garante o estudante.

Igreja em casa

Já Yasmin Kelly Machado Souza, 23 anos, Farmacêutica, salienta que manter o contato com os amigos do grupo é essencial.

“É relevante entender que a igreja somos nós e unidos não importa onde nos encontramos, podemos ser igreja em qualquer lugar mesmo não estando presente fisicamente”, pondera Yasmin.

O Engenheiro civil Gabriel Souza Aguiar, afirmar que nestas reuniões

encontrou uma maneira de promover não apenas a parte espiritual mas também de sociabilização entre os participantes.

“Reunirmos online, para não só cantar e orar, mas também para entretenimento, creio que esses momentos de brincadeira une as pessoas, e o mais importante da igreja nos dias de hoje é estarmos unidos, juntos, um fortalecendo o outro, os resultados estão sendo legais, claro que não é a mesma coisa pessoalmente, mas tá sendo de grande relevância”, afirma Gabriel.

Cultos online

E com a suspensão dos cultos presenciais nas igrejas, em decorrência do Coronavírus, a maioria das denominações religiosas adotaram a prática dos cultos online para manter a adoração feita pelos fiéis.

Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, a partir do final de semana passado, os cultos passaram a ser transmitidos por um dos canais desta denominaçao religiosa: youtube.com/adventistasnortedeminas, as quartas- feiras e domingos as 19h30 e aos sábados as 11h da manhã, através da TV Novo Tempo que pode ser sintonizada nas TVs por assinatura e pelo site https://www.novotempo.com/tv/

Pastor Felipe Andrade, líder de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Norte e Noroeste de MG, observa que as pessoas estao na internet, por isso, “nosso objetivo é usar este mecanismo para chegar a um maior número de pessoas”.

“Estamos sendo convidados a viver em uma reclusão social devido ao coronavírus, entendemos que a internet é uma grande aliada para que pessoas independente da Geografia, tenham a oportunidade de conhecer sobre Jesus”, declara Andrade.