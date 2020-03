Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de março de 2020.

Atendimento presencial nas unidades do Sistema Nacional de Emprego em Minas estão suspensos temporariamente

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese-MG), dentro das medidas já anunciadas pelo Governo de Minas para conter a disseminação do coronavírus no estado, suspendeu temporariamente, alguns serviços presenciais nas 101 unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine), como a intermediação de mão de obra e os requerimentos ao seguro-desemprego, bem como as orientações sobre este benefício.

Em relação à Intermediação de Mão de Obra (IMO), com os serviços suspensos provisoriamente, não haverá o cadastro de trabalhadores, atualização de perfil, consultas às vagas de emprego, processo seletivo naquelas unidades que o fazem, nem emissão de cartas de encaminhamento às vagas.

As unidades permanecerão em funcionamento para o serviço de captação, intermediação, convocação (com encaminhamento direto) e administração de vagas, cujo atendimento seja estritamente realizado por telefone ou e-mail.

Já em relação ao seguro desemprego, poderão ser atendidos presencialmente, a critério da coordenação de cada unidade, somente aqueles trabalhadores que postaram o requerimento do seguro desemprego on-line e receberam a seguinte notificação: “aguardando confirmação do posto de atendimento”.

Além disso, o trabalhador que receber a notificação citada acima poderá ligar para a Central Alô Trabalho pelo número 158 e receber auxílio para a solução dessa notificação.

Estão canceladas também as agendas de treinamento e reciclagem promovidas pela Diretoria de Gestão ao Atendimento ao Trabalhador da Subsecretaria de Trabalho e Emprego. Já os serviços de suporte técnico às unidades continuarão sendo atendidos pelos e-mails: suporte.imo@social.mg.gov.br, suporte.sd@social.mg.gov.br, sine.monitoramento@social.mg.gov.br.

No entanto, os trabalhadores não ficarão desamparados neste período de risco de disseminação da Covid-19. Os atendimentos para a IMO e seguro desemprego podem ser feitos no empregabrasil.mte.gov.br ou pelo celular, no aplicativo Sine Fácil. Os interessados em dar entrada no seguro desemprego podem também acessar o link por meio do aplicativo CTPS Digital.