Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de março de 2020.

Montes Claros – Bandidos fazem família refém para tentar arrombar casa lotérica em Montes Claros

Montes Claros – A Polícia Militar, ontem 29, por volta das 12h26min, compareceu na Av. Artur Bernardes, bairro Centro, em Montes Claros, onde, segundo as vítimas, mulheres de 36 e 70 anos, 03 (três) indivíduos, aproveitando que o portão estava aberto, adentraram ao seu interior e pediram que permanecessem caladas; em seguida levaram-nas para um quarto nos fundos e amarraram suas mãos; posteriormente, usando de ferramentas, tentaram ingressar em um corredor que dá acesso à parede lateral da casa lotérica, quebrando uma parede do estabelecimento.

Segundo as vítimas permaneceram amarradas por vinte minutos, quando chegou ao local um parente, momento que os indivíduos saíram correndo pelo portão, sem nada subtraírem.

As câmeras de filmagem do local, inclusive a do Olho Vivo, constataram que um veículo, tipo Corolla, esteve nas imediações por algum tempo.