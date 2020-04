Montes Claros – MCTrans prorroga suspensão de atendimento presencial

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de abril de 2020.

Montes Claros – Devido à ameaça do coronavírus, a Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transporte de Montes Claros (MCTrans) havia suspendido o atendimento presencial ao público externo até o dia 31 de março. Agora, a Portaria nº 016/2020, de 30 de março, prorroga essa suspensão até o dia 21 de abril.

A iniciativa levou em consideração o Decreto Municipal nº 4.001, de 13 de março de 2020, que estabeleceu estado de emergência no município de Montes Claros em virtude do reconhecimento de pandemia da doença infecciosa viral respiratória COVID-19, e a própria estrutura física do Terminal Rodoviário Ildeberto Alves de Freitas (Rodoviária de Montes Claros).

O horário de atendimento interno, na sede da MCTrans, no Terminal Rodoviário, será entre 12 e 17 horas. A fiscalização de trânsito, bem como a administração do Terminal Rodoviário, por serem serviços essenciais, continuam. Outros serviços da MCTrans poderão ser solicitados por meio eletrônico ou telefônico.

O usuário que já possui a gratuidade no transporte coletivo urbano e tinha perícia agendada para renovação do benefício deverá entrar em contato com a MCTrans pelo telefone 3224-6911, no horário de 12 e 17 horas, para ter seu benefício prorrogado até o agendamento de uma nova perícia. Serviços como perícia médica, vistorias do transporte escolar e solicitação de interdição de vias para eventos foram suspensos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3224-6901.