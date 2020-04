Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de abril de 2020.

Montes Claros – Prefeitura de Montes Claros entrega kits de higiene pessoal para pessoas em situação de rua

Montes Claros – O programa Consultório na Rua da Prefeitura de Montes Claros, que tem o objetivo de oferecer assistência à saúde para pessoas em situação de rua, entregou, na manhã desta terça-feira, 7, kits de higiene para diversos assistidos pelo programa. Atualmente, o serviço atende mais de 600 pessoas por mês, levando a elas serviços na área da Atenção Primária. A entrega dos kits contou com o apoio da Universidade Estadual de Minas Gerais (Unimontes).



Segundo Maria Clerismar Pereira dos Santos, enfermeira coordenadora do serviço, “o município está preocupado também com esse público, e o objetivo é oferecer atendimento médico e orientações de saúde, sobretudo com a pandemia do novo coronavírus que acomete diversos países do mundo. Na oportunidade, além de orientar essas pessoas, fizemos a entrega de diversos kits de higiene para elas”.

Ainda segundo a enfermeira, o município tem, nesse período de pandemia, o desafio de fazer com que aquelas pessoas em situação de rua que têm casa retornem para os seus domicílios. “Intensificamos ações para esse público. Nossa equipe já realizou a vacinação dos grupos de risco. Ampliamos locais de atendimento, no Pronto Atendimento Alpheu de Quadros, na Policlínica do Alto São João e na unidade de Saúde do bairro Major Prates, para qualquer sinal e sintoma de síndromes gripais de pessoas em situação de rua”, enfatizou.

Simultaneamente, a Prefeitura de Montes Claros conta os serviços da nova casa de passagem construída no bairro Vila Oliveira. O local oferece serviço de acolhimento institucional e dá dignidade para pessoas em situação de rua. Com estrutura para atender 50 pessoas, a casa de passagem disponibiliza acolhimento tanto para homens quanto para mulheres. Elas também podem tomar banho no local e recebem quatro refeições diárias, atendimento psicológico e análise da situação socioassistencial, além de encaminhamento para o Banco de Oportunidades, para ingresso posterior no mercado de trabalho.

Montes Claros conta ainda com o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), localizado no bairro Canelas, que faz o acolhimento de pessoas em situação de rua durante o dia. No centro, são oferecidas quatro refeições diárias, atendimento psicológico, análise da situação socioassistencial e outros serviços. O local tem espaço para que elas possam tomar banho e dispõe ainda de um consultório médico e de equipe multidisciplinar completa, facilitando a medicação e o acompanhamento de todos os usuários em situação de rua.