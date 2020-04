Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de abril de 2020.

Norte de Minas – Mais de R$ 7,4 milhões são repassados a 17 hospitais do Norte de Minas, diz a Secretaria de Estado da Saúde

Norte de Minas – A Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG) está repassando mais de R$ 7,4 milhões a 17 hospitais sediados em 13 municípios do Norte de Minas. O dinheiro se refere à parcela excepcional disponibilizada para as instituições integrantes do Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais (ProHosp).

Para os hospitais sediados em municípios integrantes das áreas de atuação da Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros e das Gerências Regionais de Saúde de Januária e Pirapora o repasse dos recursos ficou da seguinte forma:

Santa Casa de Montes Claros R$ 1,8 milhão Hospital Universitário Clemente de Faria R$ 915,1 mil Hospital Aroldo Tourinho R$ 613,9 mil Hospital Dr. Moisés Magalhães Freire, de Pirapora R$ 538,2 mil Hospital Santo Antônio de Taiobeiras R$ 482,5 mil Hospital Dílson Godinho R$ 463,4 mil Hospital Municipal Senhora Santana, de Brasília de Minas R$ 462,4 mil Hospital Municipal Oswaldo Prediliano Santana R$ 351,7 mil Hospital Municipal Dr. Gil Alves, de Bocaiuva R$ 269,9 mil Hospital Fundajan de Janaúba R$ 286,7 mil Unidade Mista Dr. Brício de Castro Dourado R$ 257 mil Hospital Municipal Nossa Senhora da Graças sediado em Monte Azul R$ 241 mil Hospital Municipal de Januária R$ 86,1 mil Hospital Municipal de Coração de Jesus R$ 77,7 mil Hospital Municipal de Francisco Sá R$ 70 mil Hospital Funrural de Manga R$ 67,6 mil

Ainda de acordo com a SES-MG estão sendo repassados mais de R$ 71 milhões a 141 hospitais sediados em todas as regiões. Os dois critérios definidos para o repasse dos recursos foram: leitos efetivamente ocupados e internações realizadas.

Outros recursos

Em março os 86 municípios que integram a região ampliada de saúde do Norte de Minas e 23 hospitais sediados em 18 municípios receberam da Secretaria de Estado da Saúde aporte de recursos superiores a R$ 7,6 milhões destinados a ações de enfrentamento ao coronavírus – Covid-19. Os municípios contemplados integram as áreas de atuação da Superintendência e Gerências Regionais de Saúde de Montes Claros, Januária e Pirapora.

Para os hospitais a SES-MG repassou mais de R$ 2,8 milhões. As instituições estão sediadas em Brasília de Minas; Bocaiúva; Coração de Jesus; Francisco Sá; Janaúba; Januária; Itacarambi; Manga; Montalvânia; Monte Azul; Montes Claros; Pirapora; Salinas; São Francisco; São João da Ponte; São Romão; Taiobeiras e Urucuia.

A superintendente regional de saúde de Montes Claros, Dhyeime Thauanne Pereira Marques, avalia que “o repasse de parcela excepcional de recursos do ProHosp, bem como de recursos para custeio dos serviços prestados pelos hospitais se constituem medidas importantes adotadas pela SES-MG nesta época em que aumentam as demandas de investimentos e manutenção das atividades, diante do cenário de turbulência provocado pela pandemia do novo coronavírus”.