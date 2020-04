Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de abril de 2020.

Montes Claros – Mulher suspeita de matar o filho de 2 anos é presa em Montes Claros

Montes Claros – A mãe de uma criança de 2 anos foi presa pela Polícia Civil suspeita de matar o próprio filho em Montes Claros, no Norte de Minas. A mulher havia relatado que a criança tinha morrido após cair de um banco.

O delegado responsável pela delegacia de homicídios, Rafael Rezende, contou que o laudo da necropsia constatou que as lesões encontradas no corpo da criança são incompatíveis com a queda de um banco que tem 45 centímetros.

A informação do delegado é de que a criança teria sofrido agressões e por isso teria apresentado febre, inchaço e até dificuldades para se alimentar e evacuar. A polícia ainda informou que apesar destes sintomas, a criança ainda era agredida quando chorava de dor.

Na casa, além da mãe e a criança também moravam o pai e a avó paterna. O delegado informou que em uma das ocasiões a criança foi deixada de castigo de joelhos no quintal de casa durante a noite. A avó viu a situação, questionou e a mãe afirmou que ela teria colocado ele no local.

O laudo da necropsia apontou que o menino morreu por choque distributivo, causado por uma perfuração do intestinal, devido a um traumatismo abdominal. O traumatismo pode ter sido causado por chutes e socos.

Antes de morrer, a criança havia sido levada para o Hospital Universitário, mas precisou ser transferido para a Santa Casa devido ao grave estado de saúde. A morte dele foi constatada em 20 de fevereiro.

A Polícia ainda investiga o caso, mas suspeita que a mulher agredia a criança quando tinha desentendimentos com o companheiro.

Logo após a morte do filho, a mulher precisou alugar uma casa para ela por conta de desentendimentos com o homem.

A mulher foi presa em 10 de abril. De acordo com a polícia, ela estava no imóvel alugado por ela.