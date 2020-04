Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de abril de 2020.

Montes Claros – Período maior dentro de casa deve ser usado pela população para combater o Aedes aegypti

Montes Claros – A cidade de Montes Claros vive, atualmente, um de seus períodos mais atípicos, com toda a população tendo que se adaptar para evitar a transmissão do coronavírus, seguindo as recomendações de isolamento social sugeridas pela OMS (Organização Mundial de Saúde).

Embora as atenções estejam quase que praticamente voltadas para o COVID-19, é importante lembrar que outras doenças, também com taxas altas de letalidade, continuam atuando e exigindo cuidados da sociedade. Uma dessas doenças é a dengue, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, presente em toda a cidade, como indicou o levantamento feito no início do ano e que apontou uma taxa de infestação de 10,3%, mais de 11 vezes o recomendado pelo Ministério da Saúde.

A Prefeitura recomenda que as pessoas aproveitem o tempo maior passado em suas casas para descartar os materiais que possam acumular água e servir de criadouros para o mosquito da dengue, que também transmite a zika, a chikungunya e a febre amarela. Para evitar a proliferação das larvas do inseto é preciso que a população faça a sua parte, pois a maioria dos focos está dentro das residências.

As principais recomendações continuam sendo:

• Manter tampados os tambores e as caixas d’água, além de lavá-los frequentemente;

• Fazer a limpeza frequente dos ralos e calhas;

• Lavar as vasilhas de água dos animais com bucha e sabão;

• Não deixar água acumulada sobre a laje;

• Colocar areia nos vasos de plantas até a borda ou lavá-los uma vez por semana;

• Trocar a água dos vasos e plantas aquáticas uma vez por semana;

• Colocar o lixo em sacos plásticos e manter as lixeiras bem fechadas;

• Manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo;

• Acondicionar pneus em locais cobertos;

• Fazer sempre a manutenção adequada das piscinas;

• Tampar os vasos sanitários e verificá-los semanalmente;

• Limpar sempre a bandeja do ar-condicionado e a gaveta de degelo da geladeira;

• Recolher sacos plásticos e lixo do quintal.