* Por: Jornal Montes Claros - 17 de abril de 2020.

Norte de Minas – Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais entrega a hospitais do Norte de Minas equipamentos para enfrentamento ao coronavírus

Norte de Minas – Os equipamentos serão utilizados por profissionais de saúde que atuam na linha de frente do atendimento de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e que tenham suspeita de terem contraído a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Os hospitais Santa Casa, Aroldo Tourinho, Universitário Clemente de Faria e o Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro, sediados em Montes Claros, no Norte de Minas, receberam nessa quinta-feira (16 de março), da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG) cerca de 729 mil Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

A Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde da SES-MG explica que devido à grande demanda de EPIs atualmente existente em todo o Estado, o critério técnico para distribuição dos equipamentos incluiu os hospitais de referência macrorregional no atendimento de pacientes graves, conforme registro de internações no sistema SUSFácil.

“Os hospitais contemplados estão no grupo de máxima prioridade e tiveram a demanda mensal atendida integralmente, conforme estimativa estabelecida pelos parâmetros preconizados pela Vigilância Sanitária”, esclarece o órgão.

A superintendente regional de saúde de Montes Claros, Dhyeime Thauanne Pereira Marques lembra que por causa da pandemia do Novo Coronavírus, todos os países estão enfrentando dificuldades para conseguir a importação de equipamentos de proteção individual.

“A importância do trabalho de apoio que a SES-MG está destinando aos hospitais de referência visando amenizar as dificuldades enfrentadas pelas instituições de saúde, além de dar mais tranquilidade ao trabalho dos profissionais que estão na linha de frente no atendimento de pacientes com suspeitas de terem sido acometidos pela Covid-19”.

Distribuição

Entre os EPIs entregues aos hospitais estão máscaras descartáveis tripla face; máscaras N–95 utilizadas por médicos e enfermeiros em ambientes de assistência a pacientes; aventais descartáveis para realização de procedimentos; luvas látex tamanho grande, médio e pequeno; e aventais descartáveis manga longa.

Para os hospitais de Montes Claros a distribuição dos EPIs ficou da seguinte forma: Santa Casa (301,2 mil); Universitário Clemente de Faria (161,9 mil); Aroldo Tourinho (135,2 mil) e Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro (130,7 mil).

A superintendente do Hospital Universitário Clemente de Faria, Priscilla Izabella Fonseca Barros afirma que “com grande alegria recebemos os EPIs uma vez que não estamos conseguindo encontrar fornecedores capazes de abastecer os nossos estoques. Agradecemos imensamente o Governo de Minas por ter dado esse apoio para o Norte de Minas e para a Unimontes”.

O Superintendente do Hospital Aroldo Tourinho, Cláudio Medeiros Santos ressaltou que “o recebimento dos equipamentos encaminhados pela Secretaria de Estado de Saúde é uma contribuição valiosa e muito importante, reforçando a segurança dos pacientes e, mais ainda, a segurança dos funcionários do próprio Hospital”.