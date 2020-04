Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de abril de 2020.

Norte de Minas – Carreta carregada com produtos químicos tomba em Salinas

Norte de Minas – Uma carreta carregada de produtos químicos tombou na BR-251, em Salinas, nessa quarta-feira (22). O motorista, de 52 anos, sofreu escoriações e foi encaminhado ao Hospital Municipal por uma equipe do Samu.

No local, tratava-se de uma carreta com placa de Betim-MG, carregada de Cianeto de Sódio nº ONU 1935, tombado à margem da rodovia.

Ao chegar no local, a GuBM realizou a identificação do produto com o uso do manual da ABIQUIM e equipado com roupa de proteção nível C mais Equipamento de Respiração Autônoma foi realizada a varredura 360 graus no entorno do veículo em busca de possíveis vazamentos.

Após constatado a não existência de vazamento nem da carga, nem de combustível, a GuBM realizou o desligamento da Chave Geral de energia do veículo, conferiu a sinalização da via e acionou a empresa responsável pela fabricação do produto, a transportadora e a PRF.

No momento da chegada da GuBM a via já se encontrava sinalizada pelo motorista do veículo, que havia sido conduzida pelo SAMU para o Hospital Municipal de Salinas com lesões leves.