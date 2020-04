Norte de Minas – Prefeitura de Brasília de Minas investiga a morte de dois idosos por suspeita de Coronavírus

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de abril de 2020.

Norte de Minas – A Prefeitura de Brasília de Minas investiga a morte de dois idosos por suspeita de coronavírus. Os pacientes são de Ubaí e São Francisco, e morreram nessa quarta-feira (22) no Hospital Municipal Senhora Santana.

Um óbito investigado é de um idoso, de 75 anos, morador de São Francisco. Ele deu entrada no hospital na terça-feira (21) com insuficiência respiratória e estava entubado na ala específica para Covid-19. O paciente era diabético e hipertenso.

Ainda segundo informações do diretor, a esposa desse idoso está internada no hospital com sintomas da doença. Ela tem 72 anos e deu entrada nessa quarta-feira (22).

De acordo com o diretor da Unidade, Warlley Rodrigues Aquino, o paciente de Ubaí tinha 85 anos e fazia hemodiálise. Ele não apresentou sintomas da doença, mas foi feita coleta de material para exame porque quatro pacientes da hemodiálise testaram positivo para coronavírus. O diagnóstico foi divulgado na segunda-feira (20) .