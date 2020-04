Covid-19 e Seguro DPVAT – Pedidos de indenização podem ser feitos por telefone ou via aplicativo

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de abril de 2020.

Mesmo durante o período de distanciamento social, por conta da pandemia do novo coronavírus, as vítimas de acidentes de trânsito e seus beneficiários podem dar entrada no Seguro DPVAT sem a necessidade de sair de casa.

A Seguradora Líder está disponibilizando mais um canal para envio dos pedidos: a Central de Atendimento telefônico. O atendimento está disponível, exclusivamente para as vítimas de acidentes de trânsito e seus beneficiários, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, por meio dos telefones 4020-1596, para capitais e Regiões Metropolitanas, e 0800 022 12 04, para outras regiões.

Em Minas Gerais, estado que ocupou o segundo lugar em número de emissão de pagamentos de indenizações em 2019, foram 39.346 registros. Já em 2020, só no primeiro bimestre, foram 6.609, representando cerca de 12% do total nacional durante o período.