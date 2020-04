Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de abril de 2020.

Norte de Minas – Governo de Minas volta atrás e revoga suspensão de contratos de serviços da barragem do Jequitaí

Norte de Minas – O Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), revogou a suspensão dos contratos de prestação de serviços com o Consórcio Rio Jequitaí. Os acordos haviam sido paralisados por causa do estado de calamidade pública decretado pelo governador Romeu Zema (Novo), devido a pandemia do novo coronavírus.

O Projeto Hidroagrícola do Jequitaí, conhecido também por Barragem I, beneficia 19 municípios, em uma área de cerca de 35 mil hectares. Nesses locais são executados programas socioambientais para pessoas que são direta e indiretamente afetados pelo empreendimento na região.

Por meio de nota, o Seapa destacou que o Estado ainda se encontra em situação de calamidade, mas esclareceu que a retomada das operações foi realizada com base na apresentação das atividades que são consideradas essenciais para a preservação do atendimento.

O trabalho assistencial vem sendo realizado desde abril de 2017, por meio de Postos de Assistência Social localizados nos municípios de Jequitaí e Francisco Dumont, com equipes multidisciplinares de assistência social e extensão rural, formadas por psicólogos, assistentes sociais, agrônomos e técnicos agrícolas.

Com os trabalhos já retomados o Seapa esclareceu que em virtude das restrições que visam preservar a saúde das pessoas envolvidas foi solicitado à empresa contratada o envio semanal da descrição das atividades que vem sendo realizadas diariamente em campo, acompanhado do nome do profissional responsável pela execução. Além disso, foi pedido ao Consórcio que envie registros fotográficos, filmagens e relatórios individuais de atendimento detalhado aos beneficiários.