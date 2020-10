* Por: Jornal Montes Claros - 23 de outubro de 2020.

Montes Claros – “1 computador doado = 1 aluno conectado” – acadêmicos recebem equipamentos arrecadados em campanha da Unimontes

Montes Claros – A fim de garantir o acesso de alunos aos equipamentos necessários para assistirem aulas via internet, a Universidade Estadual de Montes Claros adotou a campanha institucional “1 computador doado = 1 aluno conectado”, na qual tem convocado a comunidade, empresários e empresas da cidade e região para fazer doações de equipamentos eletrônicos (smartphones, tablets,notebooks e computadores desktop) ou dinheiro para estudantes carentes da Instituição.

Parte dos equipamentos arrecadados, desde o início da campanha, foi entregue na manhã desta quarta-feira (21) em solenidade no Salão dos Conselhos, no prédio da reitoria, campus-sede. A cerimônia foi presidida pelo reitor professor Antônio Alvimar Souza, pela vice-reitora Ilva Ruas Abreu e pelo Pró-Reitor de Extensão professor Paulo Eduardo Gomes de Barros. A entrega dos equipamentos respeitou as orientações de distanciamento social impostas pela pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19).

Ao todo, foram arrecadados 50 smartphones e 38 computadores, sendo dois notebooks. Além dos acadêmicos contemplados, o evento contou ainda com a participação da Pró-Reitora adjunta de Extensão, professora Valéria Daiane Soares Rodrigues, do coordenador do Núcleo de Assuntos Estudantis, Assessor de projetos especiais Gilson Fróes, do coordenador da Coordenadoria de Apoio ao Estudante (CAE), Marcelo Resende Otaviano e do representante da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DFB) em Montes Claros, delegado regional, auditor-fiscal, Filipe Araújo Florêncio.

DEPOIMENTOS

“A iniciativa da Unimontes foi excelente, já que sem qualquer tipo de aparelho eletrônico estava complicado ter acesso às aulas remotamente. A partir de agora, terei a chance de ter acesso integral às aulas e vai agregar muito a nós estudantes”, comemora Gabriel Novaes de Moura, acadêmico do curso de Educação Física (bacharelado).

Acadêmica do 9º período de odontologia e representante do Diretório Central dos Estudantes (DCE) do setor de assistência estudantil, Vivian Cristina Silva Santos afirmou que “agora teremos melhores condições e a oportunidade de acompanhar as atividades remotas utilizando o smpartphone, que servirá também para as rotinas diárias como as reuniões e, principalmente, as atividades acadêmicas”.

“O passo que damos hoje é muito importante. Exatamente porque a Pandemia trouxe problemas, mas também mudanças importantes de comportamento, um jeito melhor de fazer as coisas. A Covid-19 nos pegou de surpresa, mas tem sido um momento de aprendizado constante para todos, a exemplo da tecnologia. Podemos fazer uma defesa de tese com um professor do que está no Amazonas. A nova maneira de lidar com o mundo nos pede mais habilidades. Precisamos continuar. Temos que ter esperança para enfrentar este período. Vamos ultrapassar”, convocou o reitor Antonio Alvimar Souza.

CAMPANHA SEGUE

A campanha “1 computador doado = 1 aluno conectado” é idealizada pela gestão superior da Universidade em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, Núcleo de Assuntos Estudantis (NAE), Coordenadoria de Apoio aos Estudantes (CAE), Empresas Juniores, Diretorias Acadêmicas e representantes das Atléticas. O objetivo é mobilizar parceiros, negócios, empreendedores e empreendimentos da cidade e da região de abrangência da Universidade. Para mais informações pelo telefone (38) 3229-8164.

Como parceira da campanha, a Fadenor disponibilizou uma conta para doações:

Banco 756 – SICOOB

AG: 4092-4

C/C: 23840-6. CNPJ 01440615/0001-00