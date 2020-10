* Por: Jornal Montes Claros - 26 de outubro de 2020.

MG – Zema sinaliza para parcelamento do décimo terceiro dos servidores do Estado

MG – Apesar de ainda não ter uma definição concreta sobre como será feito e de onde virão os recursos para o pagamento de décimo terceiro salário dos servidores estaduais neste ano, o governador Romeu Zema (Novo) sinalizou neste domingo (25) que a bonificação deverá ser paga, mais uma vez, de forma parcelada.

Zema falou sobre o assunto durante o aniversário do correligionário Rodrigo Paiva (Novo), que concorre à Prefeitura de Belo Horizonte. O encontro ocorre no Mercado Novo, na região centro-sul de Belo Horizonte.

“Não, ainda não temos (uma definição). Estamos fazendo de tudo para que possa ser pago o quanto antes. O que é pouco provável que aconteça devido a situação financeira do Estado”, pontuou Zema. Questionado pela reportagem de O Tempo, o governador confirmou que o parcelamento do benefício seria a saída no momento. “Vamos aguardar para ver, mas é o mais provável”, disse Zema.

Nessa segunda-feira (26), o governador de Minas cumpre agenda em Brasília, no Distrito Federal. Um dos encontros previstos é com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Zema também deve se reunir com presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia (DEM). O governador não revelou quais assuntos específicos serão tratados nos encontros.

“Estamos indo à Brasília para uma série de compromissos, dentre esse com o presidente Bolsonaro. É sempre bom estar dialogando com o parlamento, poi vou estar com Rodrigo Maia também, com o Poder executivo e também com o judiciário. Porque tudo caminha junto. Aqui em Minas Gerais eu tenho dito que nós somos o Estado em mortalidade de Covid-19 porque nós trabalhamos em conjunto. Gestão não é fazer o que eu acho que é certo, gestão é sentar todos em uma mesa e discutir quais são os melhores caminhos. É isso o que vamos fazer lá amanhã”, explicou Zema.

As informações são do Portal O Tempo.