* Por: Jornal Montes Claros - 28 de outubro de 2020.

Ideias para deixar sua cozinha mais bonita e alegre

Itens diferentes e funcionais estão em alta, deixando o seu dia a dia muito mais agradável.

A cozinha é uma das partes da casa em que as pessoas passam bastante tempo, ainda mais se você é do tipo que gosta de cozinhar e receber os amigos. Por isso, apostar em uma decoração e utensílios diferentes de cozinha é sempre uma boa ideia.

O mercado está cheio de opções criativas para deixar o ambiente mais bonito e divertido. Preparamos uma lista que vai te dar algumas ideias para fazer da sua cozinha um lugar ainda mais acolhedor.

Tábua de cortar divertida

Em tese, elas são só objetos nos quais podemos cortar alimentos. Porém, há uma variedade de frases e desenhos que fazem das tábuas as estrelas da sua cozinha. Se elas forem legais, podem ficar expostas, mesmo quando não estiverem sendo utilizadas.

Panos de prato personalizados

Este é outro item que deixou de ser um mero acessório para enxugar as mãos e a louça, passando a compor a decoração com destaque. Além das tradicionais estampas que remetem às nossas avós e dão um aspecto de lar a qualquer casa, há opções com desenhos e frases que deixam a cozinha com a cara do dono.

Canecas decorativas

Itens de colecionador, as canecas também são muito mais que recipientes para tomar café ou leite, pois, são decorativas. As possibilidades são infinitas: é possível colecionar canecas de viagem, temáticas, com frases intrigantes, desenhos fofos, etc. A dica é deixá-las à vista.

Imã para fixar facas

Este é um acessório que custa barato em qualquer loja de utilidades e deixa a sua cozinha mais prática. Afinal, as facas são indispensáveis na maior parte dos pratos. Então, nada mais inteligente do que deixá-las ao alcance das mãos, inclusive, se você tem facas boas e bonitas.

Imãs de geladeira

Estes são itens clássicos para acrescentar várias lembranças divertidas à sua cozinha. Dá para trazer um imã de cada lugar que você visitar ou comprar alguns com formatos e frases descontraídas.

Potes diferentes

Os potes são essenciais para guardar os alimentos e organizar a cozinha, mas também podem ser itens decorativos, usando as comidas em seu interior para compor a decoração do ambiente. Investir em potes com formatos diferentes pode ser uma boa ideia para dar uma cara única à área.

Quadrinhos e azulejos

Eles servem para decorar qualquer ambiente da casa, então, por que não utilizá-los na cozinha? Nas lojas de decoração, você encontra várias opções de quadrinhos ou azulejos coloridos e divertidos, que vão deixar o espaço mais alegre.

Balança retrô

A balança serve para pesar todas as receitas que precisam de precisão, mas também pode ser um item retrô decorativo, que dá uma cara de mercearia antiga à sua cozinha. Fica um charme junto de outros itens que remontam a essa época e ainda é muito útil.

Tapetes

Os tapetes são ótimos acessórios para evitar que a sua cozinha fique toda molhada ou engordurada, além de servirem para deixá-la mais alegre. Você pode investir em itens coloridos ou com desenhos e frases divertidas, na entrada, perto da pia, do lado do fogão ou em todos os espaços.

Acessórios em formatos não convencionais

Saleiros, porta-guardanapos, guarda-sacos, sanduicheiras, torradeiras e potes em formato de comidas, animais ou até desenhos, como estrelas ou corações, deixam o ambiente superdescontraído.

Quadro negro

Outro jeito de dar uma cara diferente à cozinha é instalar um quadro negro, no qual seja possível deixar mensagens, recados e receitas, escritos com giz. Você pode instalar um quadro comprado em papelaria ou pintar uma parede com uma dessas tintas que se transformam em lousa.