* Por: Jornal Montes Claros - 30 de outubro de 2020.

Montes Claros – Outubro Rosa: um alerta para o autocuidado!

Montes Claros – O mês de outubro é dedicado à campanha de conscientização Outubro Rosa, que tem como objetivo alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero.

A ação que contribui para a diminuição da mortalidade devido às doenças, demorou um pouco mais para ser aderida no Brasil. O primeiro sinal do envolvimento por aqui se deu em outubro de 2002, quando o Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, foi iluminado com luzes cor de rosa. Desde então, a temática deslanchou.

Sabendo da importância da iniciativa, as Faculdades Prominas de Montes Claros elaboraram, durante esse período, algumas programações juntamente aos seus colaboradores e acadêmicos. Ambas receberam a nomenclatura “Outubro Rosa: um alerta para o autocuidado”.

A primeira delas foi uma live, realizada no dia 23 e teve como público-alvo alunos, professores e coordenadores. O momento, transmitido via Youtube, foi conduzido por Priscila Miranda – que é médica, pós-graduada em Cuidados Paliativos por Harvard Medical School, mestre em Ciências da Saúde e especialista em Oncologia Clínica. Além disso, a profissional coordena a Liga de Cuidados Paliativos do Norte de Minas de duas instituições locais e é fundadora e presidente da Associação Presente de Apoio a Pacientes com Câncer – Pe. Tiãozinho.

A segunda etapa aconteceu nesta quarta-feira (28) e foi vinculada aos colaboradores técnico-administrativos. A ocasião ficou a cargo da professora Bárbara Cerqueira – que ministra aulas na nossa Instituição, além de ser enfermeira, laserterapeura especialista em Saúde da Mulher e mestranda em Ciências da Saúde. Durante a ação, a docente realizou um bate-papo, que trabalhou a prevenção do câncer de uma maneira mais dinâmica através da realização de perguntas e respostas a fim de prestar esclarecimentos sobre o assunto. O evento foi finalizado com uma mesa de frutas como forma de confraternização.

Todas as atividades citadas foram realizadas em parceria com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).

Por Hellen Patriny