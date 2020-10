* Por: Jornal Montes Claros - 30 de outubro de 2020.

Montes Claros – Unimontes e Maçonaria realizam a ação “Novembro Azul – Elas por Eles”, campanha de conscientização sobre câncer de próstata e saúde do homem

Montes Claros – A importância e conscientização sobre a prevenção do câncer de próstata é o tema da sétima edição do movimento “Novembro Azul – Elas por Eles”, com programação para os dias 03, 05 e 07 de novembro, numa ação conjunta da Universidade Estadual de Montes Claros, Loja Maçônica Vigilantes do Norte, Loja Maçônica Arlindo dos Santos e parceiros da comunidade – Convenorte, Mesa Brasil Sesc, Projeto Amor e Vida, Vollee, Grupo VGX, Minera Engenharia, Área Engenharia e Construção, Pedal Forte e Ciclo Ferreira.

O evento incentiva os homens a participarem da campanha em nível local e regional de prevenção e tratamento do câncer de próstata, na mesma intensidade como as mulheres fazem na campanha Outubro Rosa, de prevenção e tratamento ao câncer de mama.

No dia 3 de novembro, as atividades serão no galpão do Projeto Amor e Vida, com ação social a partir das 8 horas. Serão ministradas as palestras “Alimentação Saudável”, pelas integrantes do Mesa Brasil Sesc, Bárbara Sampaio e Mariana Magalhães e “Saúde do homem e da família”, pelo enfermeiro Breno Diego Durães. Acadêmicos e professores do Projeto Unimontes Solidária e a equipe da Assessoria de Projetos Especiais coordenam as ações, dentre elas a aferição de pressão e glicemia. Para segurança de todos os participantes serão seguidas rigorosamente todas as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A saúde do homem em tempos de pandemia estará em discussão em live, no dia 5, quinta-feira, às 20 horas, na roda de conversa mediada pelo presidente da Convenorte, Alisson Danilo Dantas. O tema será apresentado pelo médico infectologista João dos Reis Canela que contará com a participação dos convidados: Fernando Passalio (Subsecretário de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais); Professor Antônio Alvimar Souza, Reitor da Unimontes; Clésio Galvão(Grão-Mestre do GOBMG); Edilson de Oliveira (Grão-Mestre GLMMG); Wanderley Geraldo de Assis(Grão-Mestre do GOMG) e Olímpio Maia(Grão-Mestre Adjunto GOBMG). A transmissão será pelo Youtube, no canal Grande Oriente do Brasil – GOB.

Outra promoção agendada será no dia 7/11, com o “Pedal Novembro Azul”. Os participantes farão uma trilha ecológica de Mountain Bike entre o campus-sede da Unimontes e a comunidade de Buriti do Campo Santo, onde haverá o atendimento dos moradores nestas mesmas áreas. São 50 quilômetros (ida e volta), com saída às 7 horas do campus-sede.