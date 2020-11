* Por: Jornal Montes Claros - 4 de novembro de 2020.

Montes Claros – Professor da Unimontes, Padre Dorival Barreto Júnior é nomeado pelo Papa como novo bispo auxiliar de Salvador

Montes Claros – O Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira (4/11), em Roma (Itália), o Padre Dorival Souza Barreto Júnior como o novo bispo auxiliar da arquidiocese de São Salvador, capital da Bahia, e bispo titular de Tindari (título eclesiástico). O anúncio pontifício foi divulgado na manhã desta quarta-feira (4/11). O padre Valter Magno de Carvalho, da Arquidiocese de Mariana (MG), também foi nomeado como bispo auxiliar para a cidade baiana.

Bacharel em Teologia, licenciado em Filosofia e mestre em Liturgia pelo Pontifício Instituto Litúrgico (Roma), Dom Dorival Barreto Júnior é professor titular em Cultura e Línguas Latinas, do Departamento de Comunicação e Letras da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).

Também é doutor em Teologia Dogmática, pela Pontifícia Universidade Gregoriana (Roma), com experiência acadêmica na área de Teologia, em áreas como Liturgia, Literatura do Norte de Minas, Discurso Religioso e Ensino da Liturgia.

Nascido em Jequié, interior da Bahia, o professor Dorival Júnior é padre Diocesano, tem 56 anos e foi ordenado em janeiro de 1988, em Montes Claros. Ele respondia como vigário da Paróquia Nossa Senhora da Conceição e São José, da Matriz de Montes Claros. Além do trabalho como docente na Unimontes, também lecionou no Seminário Maior Imaculado Coração de Maria (Liturgia Fundamental, Arte Sacra, Liturgia Sacramental, Práticas Litúrgicas e Latim) e no Seminário Arquidiocesano do Sagrado Coração de Jesus, de Diamantina.

MENSAGEM CNBB

Com destaque para uma “nomeação que expressa seu zelo pela Igreja no Brasil”, o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, oficializou em carta a saudação ao agora bispo Dorival Barreto Júnior.

“Receba as boas-vindas à nossa Conferência Episcopal, nosso fraterno abraço e os nossos mais sinceros votos de um frutuoso ministério episcopal, que desejamos esteja guardado pelos cuidados de São Francisco Xavier, missionário e padroeiro de São Salvador”. O documento é assinado também pelo Dom Jaime Spengler (Primeiro Vice-Presidente da CNBB), Dom Mário Antônio da Silva (segundo vice-presidente da CNBB) e Dom Joel Portella Amado, secretário-geral da CNBB.

O reitor da Unimontes, professor Antonio Alvimar Souza, fez questão de falar em nome da comunidade acadêmica para saudar o novo bispo auxiliar na Capital da Bahia. “O caminho da fé é contínuo e os chamados nos colocam à disposição para servir, em todos os lugares. Estamos orgulhosos pelo reconhecimento da Sua Santidade, o Papa Francisco, à vida religiosa, à dedicação e ao trabalho participativo do professor Dom Dorival Barreto Júnior”.