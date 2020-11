Norte de Minas – Escola Estadual São José, no distrito de Aristides Batista, no município de Coração de Jesus, fica em primeiro lugar na categoria “Escola Referência Estadual”

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de novembro de 2020.

Norte de Minas – A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) divulgou, nesta quarta-feira (4/11), a vencedora da categoria “Escola Referência Estadual” do Prêmio Gestão Escolar (PGE) 2020. A Escola Estadual São José, no distrito de Aristides Batista, no município de Coração de Jesus, ficou em primeiro lugar e representará Minas na etapa regional da iniciativa.

O segundo lugar foi conquistado pela Escola Estadual Doutor Luiz Pinto de Almeida, em Santa Rita do Sapucaí, e o terceiro ficou com a Escola Estadual Augusto José Vieira, em Conselheiro Lafaiete.

Ao todo, 944 escolas estaduais mineiras finalizaram as inscrições. Com este quantitativo, Minas é o estado com o maior número de instituições municipais e estaduais de ensino regular cadastradas na iniciativa. Em todo o país, quase seis mil unidades de ensino participaram.

Escolha

A seleção da “Escola Referência Estadual” foi feita por representantes da Unidade Central da SEE/MG, da Undime/MG e do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais (CEE/MG). O coordenador estadual do Prêmio, Gustavo Pedroso, agradeceu a participação das escolas que se inscreveram no PGE e destacou que a unidade de ensino escolhida representa bem os desafios que surgiram durante a pandemia, apresentando soluções diante das dificuldades apresentadas.

Para garantir a aprendizagem dos estudantes durante o Regime de Estudo não Presencial, a Escola Estadual São José montou grupos em aplicativos para fomentar a comunicação com alunos e familiares, elaborou quadros de horários, fez informativos, realizou pesquisas de opiniões, levantamento de pendências referentes ao Plano de Estudo Tutorado (PET), entre outros. A escola atende 210 alunos dos ensinos fundamental e médio.

Após ser indicada como “Referência Estadual”, a Escola Estadual São José participa da etapa regional, na qual serão selecionadas cinco instituições (uma por região do país). Essas cinco unidades serão conhecidas até esta sexta-feira (6/11) e participam da etapa final do PGE. O resultado final será divulgado em 10/12.

PGE 2020

A edição especial deste ano do PGE busca reconhecer práticas realizadas no isolamento causado pela pandemia da covid-19. Serão premiadas equipes escolares – cada uma delas composta por um gestor, um coordenador e quatro professores que conseguiram transformar o momento de apreensão em soluções criativas e inovadoras de forma colaborativa e conjunta para manter o clima educacional.

O PGE é promovido por Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação (Consed); Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI); e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Ele conta, também, com parceiros e apoiadores: Bett Brasil, Conselho Britânico, ConsisTI, Fundação Itaú Social, Fundação Itaú para Educação e Cultura, Fundação Roberto Marinho, Fundação Santillana, Instituto Natura, MEC, UNESCO, UNICEF e Univesp.

Prêmios

A premiação contempla a equipe inscrita (gestor, um coordenador/especialista em educação básica e quatro professores – de preferência um por área) com R$ 5 mil para cada uma das 27 escolas selecionadas pelos Comitês Estaduais como “Referência Estadual”. As cinco unidades finalistas da etapa “Referência Regional” recebem R$ 10 mil cada. Já a escola “Referência Nacional” receberá R$ 30 mil.

Também são oferecidas bolsas de especialização a distância, pela Univesp, a gestores e professores cujas escolas tenham suas iniciativas premiadas nas diversas categorias.