* Por: Jornal Montes Claros - 11 de novembro de 2020.

MG – Previsão do tempo para Minas Gerais nesta quarta-feira, 11 de novembro

MG – Nesta quarta-feira (11/11) a tendência é de chuvas fortes e céu nublado, especialmente nas regiões Centro-Sul e Oeste de Minas Gerais. Por outro lado, o ar fica seco no Jequitinhonha e no Norte do estado.

As temperaturas diurnas estão em declínio, com mínima de 13ºC. No entanto, no Norte de Minas ainda faz calor de 38ºC.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).