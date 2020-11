Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de novembro de 2020.

Minas Gerais investe em tecnologia e destaca-se no panorama nacional pelos seus projetos inovadores

Desde casar por videoconferência até otimizar todos os dados de uma organização para a nuvem, o potencial da nova era tecnológica é infindável e transformou o dia a dia dos brasileiros. Também as empresas sentiram a necessidade de se adaptar a este novo panorama, o que se refletiu na criação de inúmeros projetos, tornando inovação a palavra de ordem em todo o país.

De acordo com o estudo TIC Domicílios de 2019, 134 milhões de brasileiros utilizam internet. Esta pesquisa, que partiu de uma parceria entre o Centro Regional para o Desenvolvimento de Estudos sobre a Sociedade da Informação (Cetic) e o Comitê Gestor da Internet no Brasil, afirmou que o consumo de internet em termos percentuais é igualmente elevado, uma vez que 74% das pessoas acessou a web no período de três meses que antecederam a pesquisa. Por sua vez, quando estes dados são associados a aplicativos, o número cresce para 79%. A regularidade da população na internet é igualmente notória, já que se considera que 90% dos usuários acessam diariamente, contra apenas 2% que utilizam esta ferramenta uma vez por mês.

No que diz respeito aos dispositivos preferidos dos brasileiros, os smartphones ganham destacam, com o computador e a televisão a ocuparem o segundo e o terceiro lugares, respectivamente. Por outro lado, o principal objetivo que leva as pessoas à rede é a forma de comunicação facilitada através de aplicativos como WhatsApp ou Zoom, que se seguem da utilização das redes sociais.

Perante o panorama nacional, Minas Gerais destaca-se e usa toda a capacidade da tecnologia a seu proveito. Não ficando apenas na internet, o estado foi posicionado em segundo lugar como um dos maiores centros de startups do Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Startups (ABStartups). Sendo sede de 12% destas organizações, o estado reconhece a importância destas empresas com fundamento tecnológico para o desenvolvimento do país em inovação e economia.

Por conta da aposta tecnológica em Minas Gerais, setores como o industrial registraram um progresso de 3,3% em setembro de 2019, enquanto o Vale da Eletrônica, promotor do mercado tecnológico e eletrônico em Santa Rita do Sapucaí, chega a faturar R$ 3 bilhões. Além disso, a divulgação das iniciativas tecnológicas das universidades da região também é crucial e, por isso, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) desenvolveu no seu website o espaço “Vitrine Tecnológica” destinado a esta finalidade.

Empresas de todas as áreas reinventam-se e fazem uso do digital

Ao longo de todo o país, vários projetos inovadores têm sido desenvolvidos de maneira a promover as aptidões tecnológicas dos brasileiros, entre os quais se destacam as formações gratuitas disponibilizadas pela Rede Uaitec. Estes cursos destinam-se essencialmente a desenvolvedores de jogos, um dos principais impulsionadores do mercado tecnológico.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/HLX08XwHtr4″ frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

De fato, várias indústrias reinventaram-se e a dos jogos foi uma delas. Se nas décadas anteriores os jogos de tabuleiro fizeram parte das mesas dos brasileiros, hoje é possível jogá-los a partir de um dispositivo. Entre os mais emblemáticos está o tradicional jogo japonês Onitama, disponível para download no Google Play e App Store. Este jogo de estratégia é conhecido pelos níveis de concentração que requer e chega a assemelhar-se ao xadrez. Por outro lado, também os cassinos se reinventaram e chegaram ao digital através de plataformas online como a VSO um espaço que aconselha os seus usuários sobre os melhores cassinos virtuais, avaliados pela sua segurança e confiabilidade. Nesse sentido, hoje é possível jogar poker ou mesmo blackjack a partir de sua casa, através do seu computador ou mesmo de aplicativos móveis.

Além disso, não só o setor do entretenimento se rendeu à tecnologia como empresas tipicamente tradicionais também fazem uso destas ferramentas. Entre elas está a brasileira Sicoob Coopercredi, uma organização financeira que se automatizou por completo e reduziu em 50% o seu uso de papel.

Desta maneira, o universo tecnológico faz parte da vida dos brasileiros e promete não parar. Pelos benefícios sociais e econômicos que representa, empresas de todos os setores apostam neste mercado e chegam a desenvolver as suas próprias soluções.