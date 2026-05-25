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Homem cai em cisterna e é resgatado pelos Bombeiros no bairro Independência, em Montes Claros
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Homem cai em cisterna e é resgatado pelos Bombeiros no bairro Independência, em Montes Claros

Jornal Montes Claros 25 de maio de 2026

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Vítima de 48 anos sofreu traumatismo cranioencefálico leve e foi encaminhada consciente para a Santa Casa.

Montes Claros, 24 de maio de 2026 — Um homem de 48 anos foi socorrido após cair em uma cisterna de aproximadamente seis metros de profundidade, na manhã deste sábado (24), no bairro Independência, em Montes Claros. O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU, que atuaram de forma integrada para retirar e estabilizar a vítima.

Segundo informações da vítima, ele realizava um serviço de aterramento na cisterna quando passou mal e acabou caindo no interior do reservatório.

O Corpo de Bombeiros utilizou técnicas de içamento para retirar o homem do local. Após o resgate, ele recebeu atendimento médico do SAMU.

Durante a avaliação, os socorristas constataram que o paciente apresentava:

  • Traumatismo cranioencefálico leve.
  • Escoriações pelo corpo.
  • Dores no tórax e na região lombar.

A vítima foi imobilizada em prancha longa, estabilizada e encaminhada, consciente, para a Santa Casa de Montes Claros.

O caso reforça a importância da atuação conjunta do Corpo de Bombeiros e do SAMU em situações de emergência em Montes Claros, garantindo atendimento rápido e seguro. A ocorrência também alerta para os riscos em trabalhos próximos a cisternas e reservatórios.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do Corpo de Bombeiros e SAMU

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