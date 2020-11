Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de novembro de 2020.

Montes Claros – “Natal Solidário dos Sonhos” Montes Claros Shopping

Montes Claros – Com a decoração de Natal já inaugurada, o Montes Claros Shopping anuncia também a promoção “Natal Solidário dos Sonhos”.

A promoção está imperdível. Os clientes do shopping concorrem a 15 prêmios incríveis: 5 (CINCO) SCOOTERS ELÉTRICAS TIGER; 5 (CINCO) BICICLETAS ELÉTRICAS X-BIKE E 5 (CINCO) VALES-COMPRAS NO VALOR DE R$ 2 MIL CADA, para o cliente comprar o que quiser no shopping.

A cada R$ 300 em compras, nas lojas participantes, os consumidores têm direito a um número da sorte para concorrer aos prêmios. Para ter ainda mais chances de ganhar, os consumidores que comprarem de segunda a quinta-feira, terão direito ao número da sorte em dobro.

Para participar é fácil. O cliente deve seguir os seguintes passos:

– Acesse www.montesclarosshopping.com.br/promocoes

– Clique em “ACESSAR CONTA”.

– Faça seu login, caso não seja cadastrado, efetue seu cadastro.

– Clique no “BANNER DA PROMOÇÃO”.

– Clique em “+NOVA NOTA”.

– Proceda com “ESCANEAR QR CODE”(na ausência deste clique em “ENVIAR FOTO DA NOTA”.

– Siga o passo a passo. Caso tenha mais notas fiscais, repita a operação.

– Ao final, você poderá consultar o seu saldo de números da sorte.

– Repita este procedimento sempre que acumular novas compras.

A promoção é válida até às 17 horas do dia 31 de dezembro. A divulgação dos ganhadores será no dia 9 de janeiro, pelo resultado da Loteria Federal.

O regulamento da promoção está disponível no site do Montes Claros Shopping.

“Sempre focado em processos para reduzir o consumo de recursos naturais, o Montes Claros Shopping, adota constantemente ações para mitigar o impacto de suas operações no meio ambiente. Por essa razão, a escolha dos prêmios para nossa promoção seguiu este mesmo propósito, de conscientização em relação à mobilidade sustentável e à luta contra a mudança climática”, destaca Shaiana Gracioli, gerente de marketing.

Neste ano, a premiação do Montes Claros Shopping traz consigo além do valor econômico dos bens, valores como acessibilidade e incentivo a uma vida mais saudável.

Práticos, fáceis de dirigir e ágeis, os veículos elétricos – scooter e bike – levam você ao trabalho, ao shopping e aonde você quiser, com rapidez. São as alternativas sustentáveis de locomoção mais procuradas.

As bicicletas elétricas são o veículo elétrico mais vendido no planeta. Em 2025, poderá ultrapassar os 80 milhões de unidades vendidas, de acordo com o relatório Electric Bikes Worldwide Reports. Na Europa, por exemplo, as vendas multiplicaram-se por 13 nos últimos nove anos.

A scooter elétrica é um jeito prático e divertido de lazer e mobilidade. Com a carga completa, tem autonomia de duas horas e pode chegar a 40 Km/h. Além disso, a scooter é um meio de transporte alternativo, já que não polui, é feita de material reciclável, com pneus de alta durabilidade e movido à bateria.