* Por: Jornal Montes Claros - 19 de novembro de 2020.

Novembro Azul: HUCF promove roda de conversa online sobre saúde do homem e prevenção ao câncer de próstata

Montes Claros – O Novembro Azul é o mês dedicado a conscientização e prevenção do câncer de próstata, no intuito de estimular os homens a cuidar da saúde e procurar um médico. Este é o tipo de câncer mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas.

Nesse sentido, o Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), vinculado à Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), promove um circuito de palestras com o tema “Saúde do homem: promoção e prevenção”.

As rodas de conversa contam a participação de vários médicos especialistas que trazem novos conhecimentos sobre a doença e a importância dos homens fazerem os exames necessários à prevenção. A conscientização é voltada para os colaboradores do hospital.

O urologista Conrado Leonel Menezes, um dos palestrantes do evento, ressalta que as rodas de conversa desenvolvidas pelo HUCF ajudam na quebra de preconceitos. “As palestras fazem com que a informação chegue às pessoas, e assim, conscientizam a população que ir ao médico e procurar ajuda é a melhor saída, principalmente entre os homens, pois muitos acham que são super-heróis e que essas doenças não lhes acometem”, afirma o especialista.

De acordo com Conrado Menezes, o homem deve ter um acompanhamento regular com o médico urologista, podendo começar na adolescência e continuar até a vida adulta. “O acompanhamento com o urologista pode começar desde a adolescência para a prevenção do câncer de próstata e de outras doenças. Para o câncer de próstata, os homens que não possuem fator de risco para a doença precisam ir ao médico aos 50 anos e quem possui fator de risco (raça negra ou histórico familiar) precisam ir a partir dos 45 anos”, ressalta.

A coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento Humano (NDH) do HUCF, Mariza Alves Barbosa Teles, uma das organizadoras do evento, relata a importância desses debates pelo sistema on-line. “Palestras dessa natureza são de grande relevância, porque possibilitam uma sensibilização da população em geral, e do público masculino em especial, sobre a importância da saúde do homem e do conhecimento de medidas de promoção da saúde e de prevenção de doenças facilmente evitáveis, como o câncer de próstata”, pondera.

Rafael Gomes Sousa, estagiário de Enfermagem no HUCF, avalia que a roda de conversa pode diminuir o preconceito dos homens quanto ao assunto. “As palestras são muito proveitosas quanto à obtenção de conhecimentos. Penso que a informação tem o poder de minimizar o estigma e o preconceito. Ao explanar acerca das vantagens da consulta e sobre os riscos que os homens se expõem em não se cuidarem, o urologista induz uma reflexão masculina”, finaliza.

Mais de 65 mil casos por ano

No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, e a estimativa, segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) é da ocorrência de 65.840 casos no Brasil em 2020, com a ocorrência de cerca de 15 mil mortes/ano em decorrência da doença no país, para cada ano do biênio 2018/2019 (Atlas de Mortalidade por Câncer SIM).

Ainda segundo o INCA, diariamente, 42 homens morrem em decorrência do câncer de próstata no Brasil e aproximadamente 3 milhões vivem com a doença

O câncer de próstata é o tipo doença cancerígena mais frequente entre os homens brasileiros, depois do câncer de pele. A doença acomete, indivíduos mais velhos– cerca de 6 em cada 10 casos são diagnosticados em pacientes com mais de 65 anos.

Serviço:

Programação Circuito de palestras do HUCF. Tema: “Saúde do homem: promoção e prevenção”.

12/11 10h – Dr. Conrado Leonel Menezes

12/11 20h – Dr. Sérgio Santos Rametta

16/11 11h – Dr. Pedro Henrique Guimarães

18/11 20h – Dr. Vinícius Figueiredo Carneiro

27/11 10h – Dr. Evaldo Jenner

27/11 17h – Dr. Gustavo F. Carneiro

Sintomas do câncer de próstata

A próstata é uma glândula do sistema genital masculino, localizada na frente do reto e embaixo da bexiga. O câncer de próstata, na fase inicial, não apresenta sintomas. Quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura.

Na fase avançada, os sintomas são:

• dor óssea;

• dores ao urinar;

• vontade de urinar com frequência;

• presença de sangue na urina e/ou no sêmen.

Fatores de risco:

• histórico familiar de câncer de próstata: pai, irmão e tio;

• raça: homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer;

• obesidade.