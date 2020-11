5 países em que a moeda brasileira é valorizada

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de novembro de 2020.

Onde o custo-benefício vale a pena para quem deseja viajar sem gastar muito.

Enquanto turistas de todo o mundo optam por viajar para o Brasil, quem mora por aqui muitas vezes se vê sonhando com a possibilidade de fazer uma viagem internacional.

Mas será que é possível fazer uma viagem dessa com o atual valor da nossa moeda? Por incrível que pareça, a resposta é sim. Isso porque existem países onde o real é muito mais valorizado que a moeda local.

Há lugares onde R$ 1,00 vale duas, três, dez e até quarenta vezes mais, tornando a viagem mais barata e confortável. Sabendo disso, fica muito mais fácil escolher o país de destino e preparar as malas.

Valor do real x custo de vida local

Por mais que a ideia de um lugar onde o real seja mais valorizado, isto é, valha muito mais do que no Brasil, seja extremamente atraente, é preciso considerar o custo de vida do local de destino.

Imagine viajar para um lugar onde, mesmo com a moeda desvalorizada, tenha preços altos de hospedagem, alimentação e transporte? Isso nada mais é do que “trocar gato por lebre”, ou seja, uma falsa ideia de economia.

Em algumas situações, porém, vale a pena considerar uma quantia um pouco maior em determinados aspectos para poder economizar em outros. Outra forma de poupar quando o custo de vida local é mais alto que o esperado, é buscar por alternativas aos pontos turísticos mais visados.

Com tudo isso em mente, fica mais fácil fazer escolhas inteligentes na hora de viajar para países onde a nossa moeda é valorizada, mesmo que esses valores mais altos já estejam na conta da viagem.

Argentina

A nossa vizinha Argentina é, há muito tempo, um dos países mais visados pelos brasileiros que desejam viajar para fora. No entanto, com a atual crise econômica que ela vem atravessando, visitá-la acaba sendo ainda mais oportuno.

Quem curte um clima mais frio vai adorar passear, por exemplo, pela sua capital, Buenos Aires, além de apreciar carnes saborosas e belíssimas apresentações de tango. Apreciar a beleza da Cordilheira dos Andes, praticar esqui e beber bons vinhos é o que não vai faltar no país dos hermanos.

Bolívia

Outro país vizinho que merece ser lembrado como opção para os viajantes brasileiros é a Bolívia. Uma escolha para lá de interessante, já que seu território abriga uma natureza das mais impressionantes.

É lá que se encontra o maior deserto de sal do mundo, o Salar de Uyuni, um dos destinos mais populares daquela região. Parte do relevo, assim como o Brasil, é ocupado pela Floresta Amazônica, dando um ar completamente diferente. Se você busca diversidade e economia, a Bolívia é o lugar certo.

Indonésia

Com suas ilhas paradisíacas, a Indonésia é um lugar bem visado para quem deseja viajar com qualidade sem gastar muito. Bali é um dos pontos mais conhecidos e apreciados pelos turistas que saem inebriados com a beleza desse país localizado no sudeste asiático.

O país abriga ainda alguns dos patrimônios culturais da humanidade, como o Conjunto de Borobudur, o Sítio dos primeiros homens de Sangiran e o Parque Nacional de Komodo.

México

O México é tido como um dos destinos preferidos de muitos brasileiros pela hospitalidade de seu povo, pela gastronomia única e pelas paisagens das mais diversas — desde montanhas, desertos e até mesmo praias paradisíacas.

Para quem curte um bom turismo histórico, viajar para o México é uma excelente escolha. Lá é possível conhecer, por exemplo, ruínas das pirâmides de Teotihuacán e a cidade maia de Chichén Itzá.

Tailândia

Um dos países mais baratos para se viver e também para quem deseja visitar, com certeza, é a Tailândia. Não é à toa que o país é considerado como o campeão do turismo na região do Sudeste Asiático.

Visite praias como as de Phuket e Koh Phi Phi e você poderá apreciar um pouco mais das belezas naturais do país. Tanto para quem busca uma gastronomia com sabor único, quanto para quem procura a plenitude através da religiosidade, a Tailândia é o destino ideal.