Como variar nas receitas de bebidas tradicionais

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de novembro de 2020.

Está procurando ideias para variar e arrasar na hora de montar seus drinques? Veja 5 exemplos de como preparar bebidas tradicionais de forma inovadora!

Alguns drinques tradicionais já fazem parte do cotidiano do nosso país e também da nossa cultura. Afinal, enquanto um país latino e de clima quente, nada melhor que uma boa bebida gelada para nos refrescar, correto? Essas, inclusive, costumam levar frutas que são originárias da nossa terra, como é o caso do limão.

Quem, por exemplo, em uma tarde de domingo não saboreou uma boa caipirinha tradicional enquanto conversava com os amigos ou família? Ou até mesmo enquanto via uma partida de futebol? Esses drinques acentuam e fazem parte de alguns dos melhores momentos da nossa vida, mas também é preciso variar.

Dessa forma, existem variantes das receitas de bebidas tradicionais que tanto amamos. Seja a mudança em um ingrediente ou até mesmo na forma como é consumida, essa inovação faz com que o sabor fique ainda mais especial e surja como uma novidade ao nosso paladar.

Quer conferir alguns exemplos de como variar? Então você está lendo o artigo correto! Veja a seguir 5 exemplos e não deixe de colocá-los em prática na próxima data comemorativa:

1- Caipirinha tradicional x Caipirosca

O primeiro drinque dessa lista tinha que ser a caipirinha. Bebida tipicamente brasileira (e amada pelos gringos), traz na sua receita tradicional os seguintes ingredientes:

1 limão;

1 dose de cachaça;

2 colheres (sopa) de açúcar;

cubos de gelo a gosto.

Já a sua variação, a caipirosca, acrescenta algo a mais. No lugar da cachaça é adicionada vodca. O modo de preparo fica assim: corte o limão em quatro partes, coloque-os em um copo de vidro, junte o açúcar e amasse com o auxílio de um macerador. Adicione os cubos de gelo e por fim a vodca.

2- Mojito x Mojito de Morango

Outra bebida popularmente amada, o Mojito traz uma sensação de refrescância, principalmente por conter hortelã. Os ingredientes são:

40 ml de rum;

200 ml de água com gás;

6 folhas de hortelã;

1 limão;

1 colher (sopa) de açúcar.

Já a sua variação, o Mojito de Morango, não tira nenhum ingrediente original, apenas acrescenta o morango. Modo de preparo: corte o limão em 4 partes e esprema bem já no copo. Corte os morangos em pequenos pedaços e adicione. Junte as folhas de hortelã, amasse mais um pouco e aguarde por 10 minutos.

Em seguida, adicione o rum e o açúcar. Mexa até que os flocos do açúcar não estejam mais visíveis. Preencha com a água gaseificada e sirva com bastante gelo.

3- Margarita x Margarita com licor de laranja

A Margarita é um grande destaque entre os drinques por ser fácil de fazer e também pelo gosto salgado que acompanha as suas bordas. Os ingredientes são:

40 ml de tequila;

20 ml de cointreau ;

2 colheres (sopa) de suco de limão;

cubos de gelo;

sal (para a borda do copo).

Já a versão com licor de laranja substitui o cointreau pela nova bebida. O modo de preparo é: primeiro, molhe a boca do copo com o limão e espalhe sal pelas bordas. Em seguida, junte no copo ou jarra a tequila, o suco de limão, o cointreau e também cubos de gelo. Misture bem e sirva logo em seguida.

4- Lagoa Azul x Lagoa Azul sem álcool

Por ser um drinque colorido, o Lagoa Azul chama atenção das crianças. Você sabia que existe uma versão sem álcool? Na original, os ingredientes são:

2 doses de vodca;

1 dose de Curaçau Blue;

1 dose de suco de limão;

soda.

Na versão liberada para os menores, basta retirar a vodca. A preparação é bem simples: basta colocar todos os ingredientes em uma jarra e misturar bem. Ao servir, decore com rodelas de laranja.

5- Daiquiri X Daiquiri El Floridita

O Daiquiri, apesar de ser um drinque simples, é bem requintado, pois precisa ser servido em taças especiais. A receita original é a seguinte:

2 doses de rum branco;

1 dose de suco de limão;

1 colher de açúcar.

Na sua versão El Floridita, coloque meio shot de Licor Maraschino e meia dose de suco fresco de grapefruit rosa. Para preparar, basta bater tudo no liquidificador e servir tudo sem coar. Se possível, adicione uma cereja no topo.