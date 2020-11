Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de novembro de 2020.

Norte de Minas – Acidente deixa 5 feridos em São João da Lagoa

Norte de Minas – Cinco pessoas ficaram feridas em um grave acidente na LMG-656, em São João da Lagoa no Norte de Minas, na tarde deste domingo (22).

Dois carros bateram de frente na rodovia, o que criou a necessidade de mobilizar a equipe do Suporte Aéreo Avançado de Vida (SAAV) e das Unidades de Suporte Avançado e Suporte Básico de Brasília de Minas e Coração de Jesus.

Além do apoio de uma ambulância do município, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Devido à rodovia não oferecer condições para o pouso do helicóptero, a aeronave precisou pousar na cidade e a tripulação seguiu de carro para o local do acidente.

O SAAV socorreu um homem de 32 anos, que apresentava trauma na região abdominal, além de lesão no fígado e no baço; a vítima foi transportada para a Santa Casa de Montes Claros e foi encaminhada, imediatamente, para o bloco cirúrgico.

O aeromédico retornou ao local do acidente e, dessa vez, socorreu uma mulher de 23 anos que apresentava fratura nos membros inferiores e ferimentos na face.

Os socorristas da base de Coração de Jesus atenderam uma menina de dois anos com ferimentos leves na face e a equipe médica da USA de Brasília de Minas socorreu a outra menina, de um ano e cinco meses com trauma na região do abdômen.

Todas as vítimas foram levadas para a Santa Casa de Montes Claros para dar prosseguimento aos procedimentos médicos.