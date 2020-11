Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de novembro de 2020.

Uma das maiores dificuldades de empreendedores do segmento alimentício é ter ideias de comidas para vender em delivery. Afinal, apenas quem já gerenciou uma empresa do tipo sabe que montar um cardápio para delivery é muito mais difícil do que parece. Existem muitas condições e requisitos que são específicos para a entrega e, por isso, podem prejudicar alguns tipos de pratos.

No entanto, é fato que o delivery vem se tornando cada dia mais comum e relevante no mercado. Só no primeiro semestre do ano, o crescimento foi de 103%, mais do que o dobro do que o mesmo período do ano passado. Ou seja: as empresas agora dependem muito mais do delivery para poder lucrar, especialmente quem reduziu o fluxo de clientes presenciais por causa da pandemia.

E aí, quer ver algumas ideias de comidas para vender em delivery e aumentar o seu lucro? Então siga a leitura abaixo!

6 ideias de comidas para vender em delivery

1. Pizza

É verdade que já existem muitas pizzarias em Rappi e em outros aplicativos de delivery. No entanto, você pode encontrar um lugar ao sol nesse segmento também. Afinal, pizza nunca é demais.

O Brasil é o segundo país do mundo que mais consome essa delícia de massa com ingredientes variados. No nosso país, mais 1 milhão de pizzas são feitas todos os dias e, honestamente, não é o suficiente. Poderíamos comer mais!

Um dos detalhes interessantes é que o brasileiro gosta muito de pizzas diferentes. Portanto, há um enorme potencial para inovar e tentar lançar pizzas ousadas no mercado. Ou você pode se especializar e fazer uma pizza bem gourmet, com massa artesanal e por aí vai. Há uma demanda grande para isso também.

2. Marmitex

O delivery é um modelo de negócio que preza pela praticidade. A pessoa chega em casa cansada do trabalho e não está com disposição para lavar a louça e cozinhar. Então, ela liga o celular e pede uma pizza ou outro prato.

Por isso, é importante tentar investir em praticidade nesse segmento. Um exemplo pode ser a possibilidade de vender alguns dos seus pratos como marmitex. Essa é uma ideia que funciona muito bem caso você trabalhe em um segmento que costuma ser visto como algo para dias especiais, como churrascarias, por exemplo. Uma marmitex de churrasco pode ser um grande sucesso entre a classe trabalhadora da sua cidade.

3. Kit de festas

Muita gente teve de fazer aniversário nesta quarentena. E muitas mais ainda farão pois, apesar de algumas doses de vacina já estarem no Brasil, ainda não sabemos ao certo quando será seguro sair de casa.

Por mais que o WhatsApp una as pessoas, comemorar o aniversário em casa sem ninguém ainda é chato. No entanto, com um kit de festas, com salgadinhos, coxinha, bolo e outros, qualquer aniversário fica mais legal.

Que tal aproveitar que as pessoas estão em casa nos seus próprios aniversários e levar a festa até elas? Sem dúvida existe uma demanda enorme para esse tipo de produto.

4. Comida vegana

Os veganos e vegetarianos estão cada vez em maior número na nossa sociedade, conquistando mais espaço e normalizando o fato de restaurantes oferecem cardápios adaptados para eles.

No delivery, isso também pode funcionar. Afinal, uma boa fatia da população não come carne e nem nada derivado de animais.

Para poder montar um cardápio vegan, no entanto, é necessário estudar bastante o assunto e saber como lidar com a logística de montar um prato que seja sem nenhum produto derivado de animais. A recompensa, entretanto, pode valer a pena.

5. Doces

Normalmente, quando falamos em comida de delivery, normalmente pensamos em hambúrguer, pizza, sushi, esfiha ou uma marmita de almoço. É muito raro pensar em um bolo de chocolate, uma mousse de maracujá ou um conjunto de brigadeiro.

Isso significa, claro, que há pouca oferta de doces em aplicativos de delivery. No entanto, com certeza há uma grande demanda para isso. Então explore-a!

6. Faça você mesmo

Por fim, um tipo de produto que começou a ficar popular nesta pandemia são os kits “Faça você mesmo”. Basicamente, os restaurantes vendem todo o kit com os ingredientes necessários para um dos seus pratos. Tudo cortado no formato certo e com todas as instruções de preparo.

O consumidor recebe o kit em casa e só precisa seguir os passos para uma refeição saborosa. Essa ideia pode ser bem lucrativa!

Pronto! O que você achou dessas ideias de comidas para vender em delivery? Alguma delas te deu um insight sobre como você pode modificar o cardápio do seu restaurante para ter mais sucesso? Se sim, então é hora de colocar a mão na massa e começar a produzir as primeiras receitas para poder ganhar mais dinheiro e dar uma folga financeira para o seu empreendimento.

Gostou do assunto? Então comente abaixo qual dessas ideias parece a mais interessante para você!