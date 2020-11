Quarto pequeno de casal: como aproveitar cada canto

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de novembro de 2020.

O cômodo compartilhado precisa ser bem planejado.

O começo da vida de casal pode ser tão gostoso quanto desafiador. Afinal, é preciso aprender a pensar por dois e dividir tudo. Para quem vai viver em um local pequeno, é fundamental aprender a organizar bem cada espaço para poder guardar diferentes itens das duas pessoas.

Tem gente que gosta de fazer coleções, é apegado a objetos decorativos ou adora comprar roupa, bolsas e sapatos. Em um cômodo compartilhado, tudo isso pode ser difícil de organizar.

Além do amor e do respeito pelos objetos do outro, é preciso lançar mão de criatividade e boas ideias para poder deixar o cômodo funcional e belo. Confira, a seguir, algumas dicas para fazer essa transformação e deixar seu ninho ainda melhor para o casal.

Paredes

Se o quarto não é muito grande, então, as paredes tornam-se aliadas! Dessa forma, use-as para instalar diversas prateleiras e nichos. A TV também pode ser pendurada em uma parede oposta à cama, liberando espaço no chão, onde ficaria um rack ou mesa de apoio.

Em vez de ter criado-mudo, opte por luminárias pendentes, que estejam presas na parede ou na cabeceira. Assim, ganha-se um pouco de espaço também.

Porta de correr

Escolha um guarda-roupa que tenha porta de correr. Dessa forma, não é preciso espaço para poder abrir as portas e ter acesso ao interior do móvel. Há diversos modelos pensados justamente para ambientes pequenos. Portas com espelho também ajudam muito no dia a dia e eliminam a necessidade de ter o objeto separadamente.

Cama boxe

A cama boxe pode ser uma grande aliada do casal! Isso porque há modelos que contam com baú embaixo do colchão. Esse espaço pode ser precioso para guardar o enxoval de cama (lençol, fronha, cobertor, edredom, colchas e travesseiros) quando ele não estiver em uso.

Você também pode guardar roupa de banho e até trajes de inverno, que são mais pesados e volumosos, ocupando muito espaço no guarda-roupa. Uma forma prática de otimizar esse compartimento é guardar as peças que não estão sendo usadas em sacos a vácuo.

Esses sacos são encontrados em mercados e lojas multiprodutos, em diferentes tamanhos. Para remover o ar, basta usar o cano do aspirador de pó. A vantagem é que as peças mais volumosas ficam com um tamanho reduzido, sendo mais protegidas da ação do mofo e da poeira.

Para facilitar o dia a dia, opte pela cama boxe com baú com amortecedor. Esse detalhe simples faz a diferença na hora de levantar e abaixar o colchão, reduzindo o esforço.

Móveis planejados

Outra opção para otimizar o uso do espaço e tornar tudo funcional é encomendar móveis planejados. Do guarda-roupa à cama, passando pela mesa de cabeceira, tudo pode ser desenhado de acordo com a estrutura do quarto.

Com planejamento e boa marcenaria, pode-se até fazer a cama embutida na parede, puxando o estrado e o colchão apenas no momento de dormir. Assim, ganha-se espaço para o resto do dia.

Closet

Esta opção é para quem tem mais de um quarto na casa e quer otimizar o guarda-roupa: que tal aproveitar o cômodo livre para transformá-lo num closet? O trabalho de marcenaria é essencial para que o local seja aproveitado em sua totalidade e de forma inteligente.

Gavetas, sapateira, cabideiros e araras podem fazer parte do móvel que será compartilhado pelo casal. Também dá para personalizar o armário de acordo com a necessidade de cada um.

A vantagem de ter um closet em outro cômodo é que ele dispensa o guarda-roupa no quarto do casal, ganhando alguns centímetros preciosos para a decoração.