O consórcio de veículos ainda vale a pena?

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de novembro de 2020.

Esta é uma boa opção para quem não tem um valor de entrada.

Existem algumas formas de adquirir um veículo no mercado atual. Muitas pessoas optam pelo financiamento, mas o consórcio também aparece como uma boa opção para quem não tem dinheiro nem pressa para conseguir um carro.

Se você pensa em comprar um veículo por meio do consórcio, está no lugar certo! Aqui, vamos explicar como essa modalidade funciona, listando os principais prós e contras.

Como funciona o consórcio de veículos?

O primeiro ponto é entender que o consórcio não é considerado um investimento: ele pode ser visto como uma espécie de autofinanciamento. Basicamente, as administradoras de veículos reúnem um grupo de pessoas que financiam a compra de bens mensalmente.

Geralmente, o custo do consórcio é uma porcentagem do valor do bem com acréscimo de taxa de administração. Esta quantia é dividida em parcelas mensais, que duram entre 12 e 60 meses.

Existem três formas de ser contemplado no consórcio e adquirir o carro. Veja abaixo.

Sorteios: todo mês, a administradora do consórcio realiza um sorteio com todos os participantes em dia e contempla uma das pessoas. Não há garantia de quem será sorteado.

Lances: se você não tem interesse em esperar ser sorteado para ter o veículo, pode ser contemplado por meio de um lance. Trata-se do adiantamento das parcelas do consórcio. Então, quem adiantar o maior valor será contemplado no mês da antecipação.

Final do consórcio: quem não for contemplado por nenhum dos outros dois meios citados acima receberá o carro após a quitação de todas as parcelas.

Para quem o consórcio de veículos vale a pena?

Como mostramos acima, o formato do consórcio é um pouco diferente do financiamento de veículos, outro meio bastante popular de compra de carros no Brasil. Abaixo, vamos mostrar quando o consórcio é a melhor opção, confira.

Menos burocracia

Quem não quer enfrentar tanta burocracia para adquirir um veículo encontra uma boa opção no consórcio. O excesso de documentos pedidos em um financiamento pode complicar a aprovação de pessoas negativadas, por exemplo.

No caso do consórcio, isso não acontece! As exigências da operação são mais simples e permitem a participação de pessoas com “nome sujo” no mercado. Elas podem pagar as parcelas do consórcio, mas precisam regularizar a situação quando forem contempladas.

Além disso, o consórcio não cobra entrada para participar de um grupo. No financiamento de veículos, mesmo que pequeno, sempre é cobrado um valor de entrada para a aprovação da transação.

Parcelas mais baratas do que o financiamento

Em comparação com o financiamento, em geral, o consórcio apresenta parcelas mais baratas. Isso acontece por conta da incidência de juros e outras taxas no financiamento.

No consórcio, as parcelas são a soma do valor do veículo e da taxa de administração, o que costuma sair mais barato que o parcelamento de um financiamento.

Lance a qualquer momento

Não há pressão para que os participantes do consórcio façam lances mensais para serem contemplados. Mesmo que essa seja a forma mais rápida de ter a posse do veículo, as administradoras não tentam convencer ou obrigar a realização de lances.

Você entra em um consórcio e pode dar um lance a qualquer momento. Não é preciso ter pressa, pois, você pode continuar pagando as parcelas mensalmente, enquanto não tiver condições de dar um lance e tentar a contemplação mais rápida.

Tranquilidade para ter a posse do veículo

Este é um ponto que pode ser uma vantagem ou uma desvantagem do consórcio de veículos. Se você quer um carro imediatamente, talvez, o financiamento seja a melhor opção, mesmo com custos mais elevados.

Como falamos no texto, para adquirir o veículo é preciso ser contemplado por sorteio ou lance, então, não há como garantir que você obtenha logo o carro assim que começar a pagar as parcelas do consórcio.