Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de novembro de 2020.

Montes Claros – Santa Casa de Montes Claros finaliza ações do Novembro Azul

Montes Claros – Para finalizar as ações em comemoração ao Novembro Azul, a Santa Casa de Montes Claros, em parceria com as clínicas Radialis e Oncocenter, promoveu no dia 24, através do Google Meet, foi realizado o Webinar “Um toque, um drible”, que teve como foco um bate-papo sobre prevenção e tratamento do câncer de próstata, além de um momento” tira dúvidas” dos participantes. A iniciativa contou com a participação do urologista Evaldo Jener, da radio-oncologista Lucianne Maia e da oncologista clínica Sabrina Cabral. A ação teve como público-alvo pacientes, familiares de pacientes, estudantes da área da saúde e profissionais que atuam no manejo do câncer de próstata.

Já no dia 28, foi realizada uma partida de futebol entre os profissionais que atuam na Radialis/Santa Casa. Seguindo as medidas de prevenção em combate ao coronavírus, o jogo foi restrito aos colaboradores e médicos que atuam na clínica. O sábado de descontração teve como objetivo chamar a atenção para a importância da atividade física e alimentação saudável como uma das formas de prevenção ao câncer de próstata.

Outra ação realizada pela Santa Casa de Montes Claros, em parceria com o Rotary Clube Santa Teresa de Calcutá, dessa vez destinada aos pacientes em tratamento de câncer de próstata pelo SUS, foi o “Dia Azul”. Na oportunidade, foi distribuído kits aos pacientes para reforçar a importância do tratamento, levando esperança aos enfermos e lembrá-los que eles não estão sozinhos nesta luta contra o câncer. Os pacientes receberam uma almofadinha de pescoço, máscaras descartáveis e personalizadas com o tema do novembro azul, chaveiro/cortador de unha e um informativo com orientações sobre o câncer de próstata.