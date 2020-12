Norte de Minas – Safra de pequi no Norte de Minas anima feirantes pela quantidade e qualidade do fruto

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de dezembro de 2020.

Norte de Minas – Por todos os lados já se encontra o pequi. O fruto típico do Cerrado e nativo do Norte de Minas tem animado os feirantes e incrementado a mesa dos norte-mineiros. Com sabor mais adocicado e fruto mais consistente, a safra vinda da zona rural de Montes Claros e de cidades vizinhas, como Jequitaí, Japonvar e Francisco Dumont, já pode ser encontrada nos mercados, feiras e esquinas da cidade.

A safra que vem de Goiás chegou no Norte de Minas no mês de outubro, porém com frutos pequenos e sem muita consistência.

Para o feirante Charles Moisés, que trabalha com a venda do fruto todos os anos, a safra chegou no tempo certo e promete ser longa. “Muitos pés ainda estão florando e outros já começaram a cair. Tudo veio no tempo certo e mesmo o pouco volume de chuvas não afetou a produção deste ano. Esperamos pequis bem maiores e mais consistentes e temos a certeza disso por causa da qualidade do começo da safra”, disse.

“Ainda estamos vivendo uma pandemia e o pequi veio para dar um reforço extra aos feirantes e produtores da zona rural. É uma fonte complementar de renda para todos nós. Além de ajudar bastante o comércio da cidade, a procura pelo fruto faz também com que as pessoas acabem comprando outras coisas, e até mesmo algumas frutas da época como a jabuticaba, coquinho azedo e outras. Logo também é o nosso pequi que estará indo para Goiás. Realmente é um período de grande alegria para todos nós, especialmente neste final de ano”, ressalta Charles.

DE MONTES CLAROS PARA BAHIA

A empresária Lenise Diniz festeja a chegada do fruto. “Compramos o pequi e congelamos para levar para Porto Seguro, na Bahia, onde comandamos um restaurante. Um dos pratos que servimos é o tradicional arroz com pequi e a carne de sol. A procura é muito boa, o mineiro se sente em casa saboreando esse prato típico do Norte de Minas na Bahia e ainda o apresentamos a outros turistas”, conta.

O pequi está sendo vendido a partir de R$ 5 a dúzia, podendo chegar até o valor de R$ 15. Além do Mercado Central, é possível encontrar o fruto nas esquinas da cidade com feirantes ambulantes, pequenos supermercados e feiras.

Por Leonardo Queiroz do Hoje em Dia